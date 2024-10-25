В Сызрани нашли школьницу, чье письмо было у погибшего бойца СВО

Стало известно о найденной в Сызрани школьнице, написавшей письмо погибшему на СВО бойцу

Tекст: Елизавета Шишкова

Ученица сызранской школы рассказала, что написала это письмо два года назад, когда ей было 14 лет. Она надеялась, что ее слова смогут поднять настроение солдату и вызвать у него улыбку. В письме она нарисовала солдата с оружием и подписала рисунок словами «За Родину!», передает РИА «Новости».

Погибшего бойца похоронили на Аллее Славы в Нижнекамске в апреле 2024 года. Родственники военнослужащего искали автора письма, чтобы выразить благодарность за поддержку. Девушка призналась, что подписалась именем подруги из-за стеснения, а позже перешла в другую школу, что затруднило ее поиски.

Девушка также сообщила, что уже трижды писала письма участникам СВО и планирует продолжать эту традицию, участвуя в школьной акции «Письмо солдату». Она выразила готовность пообщаться с близкими погибшего, если будет такая возможность.

Напомним, Владислав Савельев добровольно отправился в зону спецоперации на Украине осенью 2022 года и служил в составе штурмового отряда на передовых позициях. Военнослужащий погиб 3 ноября прошлого года в районе Авдеевки в ДНР. После его гибели при нем нашли сложенное письмо, написанное школьницей Ариной, в котором она выразила поддержку Владиславу и пожелала ему вернуться домой к близким.