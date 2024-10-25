Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.9 комментариев
В Сызрани нашли школьницу, чье письмо было у погибшего бойца СВО
Стало известно о найденной в Сызрани школьнице, написавшей письмо погибшему на СВО бойцу
Школьница из Сызрани, чье письмо нашли у погибшего на СВО бойца, рассказала, что писала его для поддержки солдата, чтобы он улыбнулся и почувствовал желание победить.
Ученица сызранской школы рассказала, что написала это письмо два года назад, когда ей было 14 лет. Она надеялась, что ее слова смогут поднять настроение солдату и вызвать у него улыбку. В письме она нарисовала солдата с оружием и подписала рисунок словами «За Родину!», передает РИА «Новости».
Погибшего бойца похоронили на Аллее Славы в Нижнекамске в апреле 2024 года. Родственники военнослужащего искали автора письма, чтобы выразить благодарность за поддержку. Девушка призналась, что подписалась именем подруги из-за стеснения, а позже перешла в другую школу, что затруднило ее поиски.
Девушка также сообщила, что уже трижды писала письма участникам СВО и планирует продолжать эту традицию, участвуя в школьной акции «Письмо солдату». Она выразила готовность пообщаться с близкими погибшего, если будет такая возможность.
Напомним, Владислав Савельев добровольно отправился в зону спецоперации на Украине осенью 2022 года и служил в составе штурмового отряда на передовых позициях. Военнослужащий погиб 3 ноября прошлого года в районе Авдеевки в ДНР. После его гибели при нем нашли сложенное письмо, написанное школьницей Ариной, в котором она выразила поддержку Владиславу и пожелала ему вернуться домой к близким.