У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от школьницы

У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает КТВ-ЛУЧ, родственники погибшего участника специальной военной операции Владислава Савельева из Татарстана разыскивают 14-летнюю школьницу Арину из Сызрани, чтобы поблагодарить ее за трогательное письмо. Владислав Савельев добровольно отправился в зону СВО осенью 2022 года и служил в составе штурмового отряда на передовых позициях. Военнослужащий погиб 3 ноября прошлого года в районе Авдеевки в ДНР.

После его гибели при нем нашли сложенное письмо, написанное школьницей Ариной. Она выразила поддержку Владиславу, написав: «Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней».

Письмо, по словам родственников, стало для Владислава источником тепла и поддержки в тяжелые моменты службы. Теперь они хотят лично выразить благодарность девочке, чье послание берегло Владислава до самого конца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.