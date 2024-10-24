Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.2 комментария
У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от школьницы
У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы
Родственники погибшего в зоне спецоперации на Украине добровольца из Татарстана ищут 14-летнюю школьницу Арину из Сызрани, чье трогательное письмо, найденное у него, поддерживало бойца до последнего момента.
Как сообщает КТВ-ЛУЧ, родственники погибшего участника специальной военной операции Владислава Савельева из Татарстана разыскивают 14-летнюю школьницу Арину из Сызрани, чтобы поблагодарить ее за трогательное письмо. Владислав Савельев добровольно отправился в зону СВО осенью 2022 года и служил в составе штурмового отряда на передовых позициях. Военнослужащий погиб 3 ноября прошлого года в районе Авдеевки в ДНР.
После его гибели при нем нашли сложенное письмо, написанное школьницей Ариной. Она выразила поддержку Владиславу, написав: «Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней».
Письмо, по словам родственников, стало для Владислава источником тепла и поддержки в тяжелые моменты службы. Теперь они хотят лично выразить благодарность девочке, чье послание берегло Владислава до самого конца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Кировской области, участвующий в СВО на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.