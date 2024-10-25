Автоэксперт назвал выбирающих автомобильные номера без триколора людей

Автоэксперт Лысаков поддержал обязательное введение триколора на все российские номерные знаки

Tекст: Татьяна Косолапова

На российских номерах присутствие значка триколора намерены сделать обязательным элементом. Работа по внедрению данных изменений в государственный стандарт уже ведется, ее планируют завершить уже в конце этого года.



«У нас уже сейчас государственные регистрационные номера выдаются со значком российского флага. Однако, если с номерами что-то происходит, например, они пришли в негодность или их украли, то водители иногда заказывают их в частных компаниях. И вот там как раз уже можно выбрать номера с триколором или без него», – говорит Лысаков.

Он рассказывает, что автомобильные номера без значка российского флага могут быть востребованы среди тех граждан, которые часто выезжают за границу на собственном автомобиле.

«Не исключаю, что тот, кто не хочет «дразнить гусей», флаг свой показывать российский, такие номера и заказывают. Но я считаю, что это малодушие. Это же то же самое, что выступать на спортивных соревнованиях без флага, без гимна. Я считаю, это неправильно. Лично я выезжаю на своей машине, и на моих номерах флаг есть, я горжусь им», – делится собеседник.

Автоэксперт напоминает, что наличие флага страны, в которой номера для автомобиля были выданы, это обычная практика для многих стран мира.

В середине октября президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использовать устройства, скрывающие автомобильные номера. Нарушители будут лишены водительских прав сроком до полутора лет.