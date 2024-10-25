Водителя упавшего в Мойку автобуса приговорили к шести годам

Суд в Петербурге приговорил водителя автобуса, упавшего в Мойку, к шести годам колонии

Tекст: Мария Иванова

Суд в Петербурге вынес приговор водителю Рахматшоху Курбонову, чьи действия в мае привели к трагическому происшествию на Поцелуевом мосту, пишет ТАСС. В результате аварии автобус, управляемый Курбоновым, упал в реку Мойку, что привело к гибели семи пассажиров и серьезным травмам еще одного. Суд признал Курбонова виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения с летальным исходом.

По решению Октябрьского районного суда Петербурга, Курбонов приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет. Стало известно, что Курбонов находится под стражей с 12 мая, а следствие установило, что он управлял автобусом с превышением скорости и допустил серьезные ошибки при возникновении опасной ситуации.

В последнем слове Курбонов полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Он также принес извинения семьям погибших, отметив, что трагедия произошла из-за отсутствия полноценного отдыха между рабочими сменами. Несмотря на признание вины, суд счел необходимым вынести суровое наказание, учитывая масштабы трагедии и число жертв.

Ранее СК по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении гендиректора компании-перевозчика после падения автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста.

Суд Петербурга арестовал на два месяца начальника автоколонны компании-перевозчика в связи с трагическим инцидентом, в результате которого погибли семь человек.

Октябрьский райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителя автобуса, упавшего в реку.