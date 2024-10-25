Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Работники военкомата на Украине выкурили водителя с помощью газового баллончика
На Украине сотрудники военкомата применили газовый баллончик против водителя, отказывавшегося выйти из машины, ссылаясь на неподтвержденные полномочия представителей.
Сотрудники военного комиссариата на Украине применили газовый баллончик, чтобы заставить водителя покинуть автомобиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент был зафиксирован на видео, опубликованном в Telegram-канале издания. Водитель отказался выполнить требования сотрудников военкомата, так как те не предъявили удостоверяющие документы.
На фоне усиливающейся мобилизации на Украине в интернете появляются видео с силовыми методами призыва, когда представители военкоматов, применяя физическую силу, забирают мужчин призывного возраста в микроавтобусы. С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, который требует от военнообязанных обновить данные в военкомате в течение 60 дней.
Согласно новому закону, вручение повестки считается состоявшимся даже без личного контакта, если в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию. За уклонение от этой обязанности предусмотрено лишение права управления автомобилем. Сроки демобилизации не указаны в законе, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.
Ранее украинские СМИ сообщали, что на западе Украины военкомы перекрыли трассу между Винницей и Хмельницким и усилили патрулирование для проверки документов военнообязанных.
Между тем жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов.
Работник военкомата в контролируемом киевским режимом городе Запорожье открыл огонь в воздух из автомата при перепалке с гражданскими во время проверки их документов.