Работники военкомата на Украине выкурили водителя с помощью газового баллончика

  • Новость часаПутин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
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    Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года
    МИД пояснил слова Лаврова, когда тому наступили на ногу на саммите БРИКС
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта
    Путин призвал не расслабляться в проведении СВО
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

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    25 октября 2024, 12:19 • Новости дня

    Работники военкомата на Украине выкурили водителя с помощью газового баллончика

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине сотрудники военкомата применили газовый баллончик против водителя, отказывавшегося выйти из машины, ссылаясь на неподтвержденные полномочия представителей.

    Сотрудники военного комиссариата на Украине применили газовый баллончик, чтобы заставить водителя покинуть автомобиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент был зафиксирован на видео, опубликованном в Telegram-канале издания. Водитель отказался выполнить требования сотрудников военкомата, так как те не предъявили удостоверяющие документы.

    На фоне усиливающейся мобилизации на Украине в интернете появляются видео с силовыми методами призыва, когда представители военкоматов, применяя физическую силу, забирают мужчин призывного возраста в микроавтобусы. С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, который требует от военнообязанных обновить данные в военкомате в течение 60 дней.

    Согласно новому закону, вручение повестки считается состоявшимся даже без личного контакта, если в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию. За уклонение от этой обязанности предусмотрено лишение права управления автомобилем. Сроки демобилизации не указаны в законе, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что на западе Украины военкомы перекрыли трассу между Винницей и Хмельницким и усилили патрулирование для проверки документов военнообязанных.

    Между тем жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов.

    Работник военкомата в контролируемом киевским режимом городе Запорожье открыл огонь в воздух из автомата при перепалке с гражданскими во время проверки их документов.

    24 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»

    Зеленский осудил генерального секретаря ООН за участие в саммите БРИКС в Казани

    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    @ Jonathan Raa/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подверг ООН критике в день этой организации, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский отметил, что «мир не должен забывать про цели и принципы Устава ООН». Он подчеркнул, что некоторые функционеры организации отдают предпочтение «искушениям в Казани», а не соблюдению устава, сообщает РИА «Новости».

    Гутерреш принял участие в Казани в саммите БРИКС. Это событие вызвало бурную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины ранее назвал решение Гутерреша участвовать в саммите БРИКС «неправильным» и «подрывающим репутацию» ООН. Отказ Гутерреша от участия в конференции по Украине в Швейцарии также был встречен в Киеве с возмущением.

    Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября и был признан международным событием. В рамках саммита обсуждались вопросы многосторонности и глобального развития. БРИКС, созданный в 2006 году, с 2024 года включает в себя не только Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, но и Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на другое хамское заявление Владимира Зеленского о мировых инициативах Китая и Бразилии.


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    24 октября 2024, 21:35 • Новости дня
    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине

    Генштаб ВСУ опубликовал личные данные украинских производителей дронов в буклете

    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В буклете Генштаба ВСУ были раскрыты личные данные производителей беспилотников, включая адреса и телефоны, сообщает издание «Страна».

    В буклете Центрального управления беспилотных систем Генштаба ВСУ были опубликованы личные данные производителй дронов. В частности, стали известны адреса, телефоны и фамилии, говорится в сообщении.

    По данным издания, эта информация уже как минимум два месяца находится в руках у российских военных, что создает угрозу безопасности украинских производителей дронов, так как подобные данные могут быть использованы для нанесения ударов по производственным объектам или давления на руководителей компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), а ранее в июле они публиковали личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    25 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

    Подразделения ВСУ массово покинули позиции в Горняке из-за угрозы окружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продвинулись в Горняке благодаря отступлению частей ВСУ, оставивших свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщения родственнков украинских военных, 210 отдельный батальон 120 бригады ВСУ оказался в оперативном окружении в Горняке после того, как соседний 154 батальон оставил свои позиции под давлением российских войск. Подразделение понесло большие потери. При этом командование обещало подкрепление, но на практике оно так и не прибыло, передают источники.

    В результате 210 батальон принял решение о выходе из окружения и покинул позиции, за что бойцам пригрозили расстрелом. Позже им поступила команда вернуться в Горняк, однако большинство отказалось ее выполнять из-за морального и физического истощения.

    Сообщается также, что в отношении военных было подано заявление в Государственное бюро расследований Украины с обвинениями в дезертирстве. Официальный комментарий от командования ВСУ по этому поводу пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово, что значительно осложнило ситуацию для украинских сил в ДНР.

    Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидово, полностью контролируя все дороги из города и исключая безопасный выход для противника.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул наличие всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении, указывая на важность этого участка фронта для укрепления позиций.

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    24 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Шольц: Находящаяся в состоянии войны страна не может стать членом НАТО
    Шольц: Находящаяся в состоянии войны страна не может стать членом НАТО
    @ IMAGO/snapshot-photography/F Boillot/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что сейчас нет необходимости принимать новое решение о вступлении Украины в НАТО.

    Он отметил, что уже принятые решения в Вашингтоне и Вильнюсе описывают перспективы. Шольц подчеркнул, что «очень важно дать понять», что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Этот аспект, по его словам, не вызывает разногласий среди международных партнеров, сообщает ТАСС.

    Шольц также добавил, что «за приглашением в НАТО обычно довольно быстро следует членство», что подчеркивает важность четкого понимания условий приема новых членов в Альянс. Выступление канцлера последовало в ответ на продолжающиеся обсуждения о возможности интеграции Украины в военно-политический блок.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию.

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    24 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа

    Население Украины сократилось на 8 млн человек с февраля 2022 года

    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической, и реальность гораздо хуже, чем данные, приведенные в материалах ООН, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Демографическая ситуация на Украине вызывает серьезные опасения, передает ТАСС. Мирошник заявил, что реальность на Украине гораздо хуже, чем это отражено в докладе ООН. По данным организации, с февраля 2022 года население Украины сократилось на 8 млн человек.

    Мирошник считает, что единственным достоверным выводом доклада можно считать лишь констатацию демографической угрозы, остальная информация вызывает много вопросов. Он указывает на то, что Украина давно не проводила перепись населения, что ставит под сомнение методологию исследования. Посол также отметил, что корректировка числа выехавших за границу произведена в сторону уменьшения за счет учета притока в регионы Донбасса и Новороссии, находящиеся под контролем России.

    Ситуация, по мнению дипломата, будет ухудшаться и далее. Он задается вопросом, сколько людей останется на территориях под контролем Киева, если правительство не сможет удержать стремящихся покинуть страну. Мирошник подчеркивает, что международные структуры пока недостаточно объективны в признании реальности, и подвергает сомнению независимость проведенного исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине уровень рождаемости составляет примерно один ребенок на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире. На одного новорожденного на Украине приходится трое умерших, согласно данным ресурса «Опендатабот», занимающегося мониторингом украинских государственных реестров.

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    24 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия не планирует проводить лобовой штурм Купянска

    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выход российских войск к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате украинской армией внушительных логистических возможностей в районе Купянска. Теперь противник опасается, что ВС России приступят к штурму населенного пункта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    «Российские войска всю осень пробивают оборону противника юго-восточнее Купянска, в районе от Песчаного к реке Оскол. На минувшей неделе нашим военным удалось выйти к селу Кругляковка. Именно здесь расположен крупный транспортный узел из нескольких железнодорожных линий и автомобильных трасс», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как следствие, группировка противника, расположенная в районе Купянска, потеряла значительные логистические возможности. Пока снабжение ВСУ в этом районе полностью прекратить не удалось. Но мы над этим активно работаем: Российская армия уничтожает мосты и понтонные переправы в глубине обороны украинских войск», – отмечает эксперт.

    «В перспективе это должно позволить нам значительно сократить маневренные возможности противника, а также лишить его принципиально важных поставок боеприпасов и продовольствия. ВСУ пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу: на данный участок фронта перебрасываются дополнительные подразделения», – акцентирует собеседник.

    «Противник также опасается, что Российская армия в ближайшее время может начать штурм Купянска. Однако освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», – считает он.

    «Наши военные продолжат продвигаться по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет смыкаться. То есть мы будем работать над вытеснением подразделений ВСУ. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов местной группировки и обрубания линий ее снабжения противоборствующей стороне придется очень непросто», – заключил Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг от водохранилища.

    «Противник стягивает силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта.

    Напомним, 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку. Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые инженерными подразделениями противника на Оскольском водохранилище. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения одной из таковых.

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    24 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    @ Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинских женщин следует готовить к военной службе, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

    Тимочко считает, что следует рассматривать наихудший сценарий развития военных операций и готовиться к наиболее негативным результатам, чтобы минимизировать риски, передает ТАСС.

    В интервью, видеозапись которого опубликовало издание «Страна», он задался вопросом: «Требуется ли сейчас призывать женщин? А почему бы и не подготовить их, не обучить?».

    Напомним, киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий из-за недобора личного состава. Ранее сообщалось, что украинские власти с февраля 2022 года ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу. Газета ВЗГЛЯД писала, что обсуждения о снижении возраста мобилизации на Украине дошли до упоминания 14-летних детей.

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    25 октября 2024, 09:33 • Новости дня
    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной

    Марочко сообщил о частичной утрате контроля украинскими войсками под Кременной

    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Мария Иванова

    Под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинское командование частично утратило контроль над своими войсками, что привело к хаотичному покиданию позиций и перестрелкам между различными украинскими подразделениями, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Под Кременной в ЛНР украинское командование частично утратило контроль над войсками, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. По его словам, после освобождения российскими вооруженными силами населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве были зафиксированы признаки нарушения управления украинскими подразделениями.

    Согласно данным, полученным средствами объективного контроля, были выявлены случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи. Эти действия, как утверждает эксперт, происходили без координации и контроля со стороны украинского командования.

    Марочко добавил, что в результате таких неорганизованных перемещений несколько раз происходили перестрелки между различными украинскими подразделениями, что указывает на отсутствие надлежащей координации.

    Ранее украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе. Между тем на фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в ЛНР небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза.

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    24 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки отразили три контратаки в сторону Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово, сорвали три попытки контратак в сторону Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Также было уничтожено девять единиц бронетехники, включая танк, БМП и американский бронетранспортер М113.

    Восемь украинских военных сдались в плен.

    Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Новоивановку, Дарьино и Зеленый Шлях. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам ВСУ в Сумской области.

    За весь период боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 26 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 176 танков и 93 БМП.

    Ранее группировка «Север» использовала беспилотники для ударов по украинским соединениям на Курском направлении, что помешало ВСУ провести ротацию подразделений.

    Помешали замене подразделений украинских военных и вертолеты Ка-52М. Также ротацию ВСУ в регионе предотвращали Су-25.

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    25 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Как сообщает Минобороны, в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота успешно уничтожили колонну украинской военной техники. Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, что была организована засада с использованием БТР-82А. Колонна из 20 единиц, включая Stryker, MaxxPro и «Казаки», двигалась в направлении российских позиций, передает РИА «Новости».

    «Организовал две огневые засады. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», – рассказал Коловрат.

    Наводчик-оператор БТР-82А с позывным Каспер добавил, что им удалось уничтожить три броневика. «Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», – отметил он.

    По данным Минобороны, благодаря активным действиям морпехов, противник несет значительные потери и вынужден отступать с захваченной территории в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость. Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области. Морпехи также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников.

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    25 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре

    Лукашенко выразил надежду на освобождение от ВСУ районов Курской области в декабре 2024 года

    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена к концу декабря, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал на полях саммита БРИКС в Казани. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова действовать в направлении переговоров.

    Лукашенко отметил, что ситуация в Курской области серьезно изменила расстановку сил. По его словам, это затронуло как украинцев, так и Россию. «Мы будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам», – заявил белорусский лидер, выразив надежду на конструктивную позицию России и президента Владимира Путина.

    Ранее Лукашенко назвал действия Украины в Курской области «безумством» и отметил, что их тактика, направленная на достижение лучших позиций в случае переговоров, не сработает. Он также добавил, что украинцам следует учитывать конструктивную позицию России.

    Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, и операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина получит достойный ответ за нападение, и все цели России будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга, видя в этом «первый шаг» к перемирию.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, при условии учета реалий на земле.

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    24 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

    ВС России поразили аэродромную инфраструктуру, живую силу и технику ВСУ в 139 районах

    ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике ВСУ в 139 районах, используя авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

    Российские вооруженные силы нанесли удары по аэродромной инфраструктуре и военной технике вооруженных сил Украины в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Средствами ПВО были сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотных аппаратов самолетного типа.

    В ходе операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, более 34 тыс. дронов, 584 зенитных комплекса, почти 19 тыс. танков и бронемашин, 1478 боевых машин залпового огня, более 16 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 27 тыс. военных автомобилей, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в Харьковской области, потери составили до 95 военнослужащих, уничтожены бронемашины и артиллерия.

    Группировка «Запад» улучшила свои позиции и атаковала формирования ВСУ в Луганской и Харьковской областях, уничтожив свыше 490 военнослужащих и военную технику, отчитались в Минобороны.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, нанеся значительные потери ВСУ в количестве более 785 военнослужащих.

    Кроме того, группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны противника в Донбассе, уничтожив до 465 военнослужащих.

    Группировка «Восток» улучшила положение на переднем крае и нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в Донецкой народной республике, отражая атаки противника.

    Напомним, утром в четверг на западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздались взрывы; в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

    Ранее российские Вооруженные силы уничтожили склад безэкипажных катеров и нанесли удары по военной инфраструктуре Украины.

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    24 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.

    Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.

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    25 октября 2024, 02:19 • Новости дня
    На Украине за четыре года закрылось 2114 школ

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние четыре года количество первоклассников в Украине снизилось на 122 тысячи, а число школ уменьшилось на 2114, в основном в сельской местности.

    Как сообщают украинские СМИ, за последние четыре года на Украине закрыли 2114 школ. В 2020-2021 учебных годах в стране функционировало 14 815 школ, однако к 2023-2024 годам их количество сократилось до 12 701.

    Особенно тревожная ситуация наблюдается в сельской местности, где закрывается наибольшее число школ. В городах также зафиксирована тенденция к сокращению числа учебных заведений – за четыре года закрыли около 5% школ.

    Также значительное снижение отмечается в количестве первоклассников, их стало меньше более чем на 122 тыс. Это снижение связано с демографическими изменениями и миграцией населения.

    Школьники массово покидают страну. В 2024 году более 300 тыс. ребят выехали за границу перед началом учебного года, что может быть связано с риском снижения возраста мобилизации до 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине внесен законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны. Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал данный законопроект, который предусматривает обязательное использование украинского языка даже на переменах.

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    24 октября 2024, 12:52 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Китай и Бразилия помогут решить кризис на Украине

    Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и Бразилии содействовать миру на Украине

    Си Цзиньпин: Китай и Бразилия помогут решить кризис на Украине
    @ Алексей Даничев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине, включая создание группы стран Глобального Юга для содействия этому процессу.

    Си Цзиньпин подчеркнул важность содействия скорейшей деэскалации и прокладки пути для политического урегулирования, сообщает ТАСС.

    Лидер КНР уточнил, что инициатива позволит сформировать группу, включающую страны Глобального Юга, которая будет способствовать реализации соответствующих задач. Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов, который предусматривает содействие мирному диалогу.

    Китайско-бразильская инициатива по Украине обсуждалась на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии.

    Также на саммите БРИКС в Казани Си Цзиньпин подчеркнул необходимость предотвращения эскалации украинского конфликта и объединения усилий стран Глобального Юга в поддержку мира.

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