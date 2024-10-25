Работники военкомата на Украине выкурили водителя с помощью газового баллончика

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники военного комиссариата на Украине применили газовый баллончик, чтобы заставить водителя покинуть автомобиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент был зафиксирован на видео, опубликованном в Telegram-канале издания. Водитель отказался выполнить требования сотрудников военкомата, так как те не предъявили удостоверяющие документы.

На фоне усиливающейся мобилизации на Украине в интернете появляются видео с силовыми методами призыва, когда представители военкоматов, применяя физическую силу, забирают мужчин призывного возраста в микроавтобусы. С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, который требует от военнообязанных обновить данные в военкомате в течение 60 дней.

Согласно новому закону, вручение повестки считается состоявшимся даже без личного контакта, если в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию. За уклонение от этой обязанности предусмотрено лишение права управления автомобилем. Сроки демобилизации не указаны в законе, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

Ранее украинские СМИ сообщали, что на западе Украины военкомы перекрыли трассу между Винницей и Хмельницким и усилили патрулирование для проверки документов военнообязанных.

Между тем жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов.

Работник военкомата в контролируемом киевским режимом городе Запорожье открыл огонь в воздух из автомата при перепалке с гражданскими во время проверки их документов.