Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.54 комментария
Сотрудник военкомата в Запорожье попытался разогнать гражданских выстрелами
Работник военкомата в контролируемом киевским режимом городе Запорожье открыл огонь в воздух из автомата при перепалке с гражданскими во время проверки их документов.
Во время проверки документов возник конфликт между сотрудниками военкомата и гражданскими. В разгар перепалки один из военных взял автомат из автомобиля и произвел несколько выстрелов в воздух, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что после произведенных выстрелов гражданские не отступили.
В июле в Одессе несовершеннолетняя девушка во время ссоры с украинским военнослужащим выстрелила в него из огнестрельного оружия, в результате чего он погиб.