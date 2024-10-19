Сотрудник военкомата в Запорожье попытался разогнать гражданских выстрелами

Tекст: Алексей Дегтярев

Во время проверки документов возник конфликт между сотрудниками военкомата и гражданскими. В разгар перепалки один из военных взял автомат из автомобиля и произвел несколько выстрелов в воздух, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что после произведенных выстрелов гражданские не отступили.

В июле в Одессе несовершеннолетняя девушка во время ссоры с украинским военнослужащим выстрелила в него из огнестрельного оружия, в результате чего он погиб.