  • Новость часаПутин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

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    25 октября 2024, 11:12 • Новости дня

    Эрдоган обсудил с Путиным восстановление зернового коридора

    Эрдоган и Путин в Казани обсудили зерновой коридор и разминирование Черного моря

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в Казани восстановление зернового коридора и разминирование Черного моря, а также обмен пленными в украинском конфликте.

    Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Казани, сообщает ТАСС. Основными темами обсуждения стали вопросы восстановления зернового коридора в Черном море, разминирования региона и обмена пленными в украинском конфликте. Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС, в котором Эрдоган принимал участие.

    Эрдоган отметил, что обе стороны проявили взаимный интерес к обсуждению этих тем. Президент Турции подчеркнул, что его страна внимательно следит за шагами по обмену пленными и продолжит прилагать дипломатические усилия для решения этой проблемы. Он также выразил надежду на то, что переговоры о мире между Россией и Украиной начнутся в ближайшее время.

    «Помимо вопросов восстановления черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что существуют ожидания относительно обмена пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными и продолжим делать все возможное для решения имеющихся проблем дипломатическим путем», – сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Казани.

    Эрдоган добавил, что Турция намерена подготовить почву для достижения благоприятного результата и будет неустанно работать в этом направлении. Президент Турции заявил, что его страна готова предложить все возможные дипломатические меры для успешного разрешения текущих проблем, связанных с конфликтом на Украине и безопасностью в Черном море.

    Ранее сообщалось, что страны БРИКС выразили заинтересованность в присоединении Турции к организации, несмотря на ее членство в НАТО.

    Как рассказывал в рамках саммита российский президент, по предложению турецких властей он согласился на переговоры с Украиной, однако уже на следующий день Владимир Зеленский отказался от этой идеи.

    24 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС

    МИД предположил, что Лавров сказал «Проходи быстрее» после столкновения с человеком на саммите БРИКС

    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите БРИКС в Казани, когда участник случайно наступил на ногу Лаврову, министр предположительно пошутил, сказав: «Проходи быстрее».

    На саммите БРИКС в Казани произошел курьезный случай с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. Один из участников случайно наступил на ногу главе дипломатического ведомства, не извинившись. Этот момент попал на видео, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях о вероятной реакции Лаврова.

    В интернет-пространстве появились ролики с фейковыми голосами министра, сгенерированными нейросетями. Эти видео стали причиной разногласий среди пользователей социальных сетей, так как многие усомнились в их подлинности.

    В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию, предположив, что Лавров мог лишь пошутить, сказав: «Проходи быстрее». Этот комментарий внес некоторую ясность, хотя дискуссии вокруг инцидента продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к миру, отметив, что они воспринимаются в Москве как «комикс», и напомнил о недавнем вторжении в Курскую область после заявлений Зеленского о мире.

    Лавров также заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Вдобавок он подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации, отметив стремление стран обезопасить себя и упомянув сведения о Саудовской Аравии, которая думает о снижении зависимости от доллара.


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    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    25 октября 2024, 08:50 • Новости дня
    Россияне подверглись нападению в отеле Антальи

    Tекст: Александра Юдина

    В Анталье полиция расследует инцидент, при котором россияне в отеле Гечек стали жертвами нападения неизвестных. Дипломаты находятся в контакте с пострадавшими.

    По данным генконсульства России, полиция Антальи начала расследование инцидента, произошедшего 22 октября в одном из отелей городка Гечек, передает ТАСС.

    Известно, что российские граждане стали жертвами нападения группы неизвестных лиц. В результате драки пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

    Российское генконсульство заявило, что находится в контакте с потерпевшими и турецкими властями. Дипломаты продолжают отслеживать соблюдение прав российских граждан местными правоохранительными органами и готовы оказать необходимую поддержку.

    Ранее сообщалось о нападении на российских туристов в отеле Rixos Premium Gоcek. Российские граждане заявляют, что «они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц».


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    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Опубликован список стран – партнеров БРИКС

    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств

    Опубликован список стран – партнеров БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.

    Статус партнера получили Алжир, Индонезия и Турция, передает Sputnik Узбекистан. Также в список вошли Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Узбекистан и Уганда.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию. Белоруссия подтвердила готовность стать полноправным и активным членом БРИКС на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    24 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера

    Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию.

    Это заявление он сделал в интервью «Известиям» в рамках саммита, проходящего в Казани. Лукашенко отметил: «Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», подчеркнув важность этого шага для страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Он заявил о готовности Белоруссии вступить в это объединение, отметив его потенциал в приближении конца доминирования коллективного Запада.

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    25 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре

    Лукашенко выразил надежду на освобождение от ВСУ районов Курской области в декабре 2024 года

    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена к концу декабря, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал на полях саммита БРИКС в Казани. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова действовать в направлении переговоров.

    Лукашенко отметил, что ситуация в Курской области серьезно изменила расстановку сил. По его словам, это затронуло как украинцев, так и Россию. «Мы будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам», – заявил белорусский лидер, выразив надежду на конструктивную позицию России и президента Владимира Путина.

    Ранее Лукашенко назвал действия Украины в Курской области «безумством» и отметил, что их тактика, направленная на достижение лучших позиций в случае переговоров, не сработает. Он также добавил, что украинцам следует учитывать конструктивную позицию России.

    Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, и операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина получит достойный ответ за нападение, и все цели России будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга, видя в этом «первый шаг» к перемирию.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, при условии учета реалий на земле.

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    24 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.

    Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.

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    24 октября 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин назвал ложью сообщения об отказе от контактов с Западом

    Путин назвал ложью заявления об отказе от диалога с западными партнерами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани заявил, что информация о его отказе от контактов с западными лидерами является ложью, и подчеркнул открытость России к сотрудничеству.

    Он отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами, включая европейские государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что неверно утверждать, что российская сторона избегает разговоров и взаимодействия с западными лидерами. «Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь», – заявил он.

    Президент также подчеркнул, что вместе с тем Россия и не навязывается. По его словам, открытость к нормальным отношениям зависит от готовности будущей администрации США. «Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо! Но этот выбор за будущей администрацией», – добавил Путин.

    Ранее Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Он также на пленарном заседании в Казани заявил о стремлении России и стран БРИКС к созданию мира, где уважаются суверенные права каждого народа и признается ценность всех культур и традиций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Запад осознал мощь БРИКС.

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    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

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    24 октября 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил, что контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «идут в плюс» БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

    «И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в контексте обсуждения вопросов регионального сотрудничества и усиления взаимодействия между странами – участницами БРИКС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», в которой также участвовали главы МИД обеих стран.

    Пашинян на БРИКС заявил о согласовании вопросов для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

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    24 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении шестнадцатого саммита БРИКС, российский лидер назвал его одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре.

    На пресс-конференции по итогам мероприятия Путин подчеркнул, что саммит стал кульминацией председательства России в объединении, передает ТАСС.

    «Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Я не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно», – сказал президент России.

    «В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе, и Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. И это у нас, на мой взгляд, получилось», – добавил глава государства.

    По его словам, новые участники объединения увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов: «Они почувствовали, что в нашем объединении есть самое главное – взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга. Могу с удовлетворением констатировать, что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные, перспективные идеи, инициативы».

    Президент России напомнил, что непосредственно в работе казанского саммита приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. «Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал саммит БРИКС в Казани самым успешным, отметив участие новых стран и укрепление позиций Глобального Юга. Министр иностранных дел ОАЭ подчеркнул, что российское председательство в БРИКС помогло укрепить его позиции как платформы для международного сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, и отметил, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этого объединения.

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    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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