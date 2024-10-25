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Эрдоган обсудил с Путиным восстановление зернового коридора
Эрдоган и Путин в Казани обсудили зерновой коридор и разминирование Черного моря
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в Казани восстановление зернового коридора и разминирование Черного моря, а также обмен пленными в украинском конфликте.
Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Казани, сообщает ТАСС. Основными темами обсуждения стали вопросы восстановления зернового коридора в Черном море, разминирования региона и обмена пленными в украинском конфликте. Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС, в котором Эрдоган принимал участие.
Эрдоган отметил, что обе стороны проявили взаимный интерес к обсуждению этих тем. Президент Турции подчеркнул, что его страна внимательно следит за шагами по обмену пленными и продолжит прилагать дипломатические усилия для решения этой проблемы. Он также выразил надежду на то, что переговоры о мире между Россией и Украиной начнутся в ближайшее время.
«Помимо вопросов восстановления черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что существуют ожидания относительно обмена пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными и продолжим делать все возможное для решения имеющихся проблем дипломатическим путем», – сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Казани.
Эрдоган добавил, что Турция намерена подготовить почву для достижения благоприятного результата и будет неустанно работать в этом направлении. Президент Турции заявил, что его страна готова предложить все возможные дипломатические меры для успешного разрешения текущих проблем, связанных с конфликтом на Украине и безопасностью в Черном море.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС выразили заинтересованность в присоединении Турции к организации, несмотря на ее членство в НАТО.
Как рассказывал в рамках саммита российский президент, по предложению турецких властей он согласился на переговоры с Украиной, однако уже на следующий день Владимир Зеленский отказался от этой идеи.