Корабль Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным приводнился у побережья Флориды

Tекст: Мария Иванова

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, с экипажем миссии Crew-8, успешно вернулся на Землю, сообщает ТАСС. Экипаж, в который вошел российский космонавт Александр Гребенкин, выполнил приводнение в Атлантическом океане рядом с побережьем штата Флорида. Приводнение произошло 25 октября в 3.29 по времени восточного побережья США.

С марта 2024 года члены экипажа миссии Crew-8, включая астронавтов НАСА Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс, находились на орбитальной станции. Отстыковка Crew Dragon от Международной космической станции произошла 23 октября в 17.05 по времени восточного побережья США.

Первоначально отстыковка планировалась на 8 октября, но процесс неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на задержки, миссия была успешно завершена.

Роскосмос и НАСА продолжают сотрудничество по программе перекрестных полетов на МКС. Обе стороны планируют продолжать данные полеты до 2025 года включительно, что позволяет американским астронавтам летать на «Союзе», а российским космонавтам – на Crew Dragon.

Накануне сообщалось, что компания SpaceX совместно с НАСА готовится вернуть экипаж миссии Crew-8 с МКС на Землю, включая россиянина Александра Гребенкина, на космическом корабле Crew Dragon.

После запуска с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-26» число людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, достигло рекордных 19 человек, сообщала пресс-служба Роскосмоса.



