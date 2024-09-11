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Роскосмос: Установлен рекорд по количеству людей на орбите
Новый рекорд по количеству людей в космосе был установлен после запуска пилотируемого корабля «Союз МС-26»
После запуска с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-26» число людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, достигло рекордных 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В состав экипажа «Союза МС-26» вошли россияне Иван Вагнер, Алексей Овчинин и астронавт NASA Дональд Петтит, передает ТАСС.
Сейчас они находятся на Международной космической станции (МКС) вместе с другими космонавтами и астронавтами – Олегом Кононенко, Николаем Чубом, Александром Гребенкиным, Трейси Дайсон, Мэттью Домиником, Майклом Барраттом, Джанетт Эппс, Барри Уилмором и Сунитой Уильямс.
Также на околоземной орбите работает китайская орбитальная станция «Тяньгун», где сейчас находятся тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. Кроме того, в космосе находится экипаж коммерческой миссии Polaris Dawn – американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон.
Предыдущий рекорд – 17 человек – был установлен в мае 2023 года. Тогда на китайской станции проходила пересменка, и вместо обычных трех тайконавтов на ней находились шестеро.
Ранее сообщалось, что в среду вечером с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-26», на борту судна находятся три члена экипажа.