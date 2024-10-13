SpaceX вновь перенесла отстыковку Crew Dragon с Гребенкиным из-за погоды

Отстыковка Crew Dragon от МКС вновь перенесена из-за погоды у побережья Флориды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отстыковка корабля Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, была вновь перенесена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление компании SpaceX. Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия у берегов Флориды, где планируется приводнение корабля после отстыковки от Международной космической станции.

SpaceX отметила, что команды продолжают следить за погодными условиями и ищут подходящий момент для безопасного возвращения экипажа на Землю. В сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) говорится: «Dragon отменяет сегодняшнюю отстыковку от космической станции из-за неблагоприятных погодных условий у берегов Флориды». Конкретная дата новой попытки отстыковки пока не известна.

Ранее отстыковка Crew Dragon уже переносилась несколько раз. Сначала она была перенесена с 7 на 8 октября, затем на 10 октября по той же причине – неблагоприятные погодные условия у побережья Флориды.

Экипаж миссии Crew-8, помимо Александра Гребенкина, включает американских астронавтов Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс. Все они ждут благоприятного момента для возвращения на Землю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту. Корабль доставил на станцию как российского космонавта Александра Горбунова, так и американского астронавта Ника Хейга. НАСА назначило приводнение Crew Dragon на 14 октября.