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    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов
    Эксперт рассказал о будущем «Хезболлы» без Насруллы
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    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    Дипломаты выстроились в очередь, чтобы пожать руку Лаврову после выступления в ООН
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    28 сентября 2024, 20:25 • Новости дня

    Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отправился к МКС

    Корабль Crew Dragon с Горбуновым и Хейгом стартовал к МКС из США

    Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту успешно стартовал к Международной космической станции, несмотря на сокращение экипажа вдвое для обеспечения возвращения экипажа Starliner.

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС), передает ТАСС. В составе экипажа миссии Crew-9 находится российский космонавт Александр Горбунов. Старт произошел с базы Космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида, в 13.17 по местному времени (20.17 по Москве).

    Вместе с Горбуновым на орбиту отправился также американский астронавт Ник Хейг. Изначально в планах было отправить на МКС четырех специалистов, однако экипаж был сокращен вдвое. Это решение было принято для обеспечения возвращения экипажа корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который столкнулся с техническими проблемами во время стыковки с МКС в июне.

    Стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией ожидается 29 сентября в 17.30 по времени Восточного побережья США (00.30 мск 30 сентября). Ранее запуск неоднократно переносился из-за необходимости утверждения планов возвращения Starliner и неблагоприятных погодных условий. Напомним, что Starliner успешно приземлился 7 сентября на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

    Ранее сообщалось, что в составе экипажа миссии Crew-9, который изначально планировалось отправить на Международную космическую станцию в августе 2024 года, вошел российский космонавт Александр Горбунов.

    В НАСА уточняли, что в сентябре к МКС на корабле Crew Dragon отправятся Горбунов и астронавт США Ник Хейг.

    Напомним, 11 сентября корабль «Союз МС-26» успешно стартовал с Байконура к МКС с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом на борту.

    27 сентября 2024, 22:20 • Новости дня
    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну

    Узбекский политик Кушербаев призвал запретить въезд в страну спикеру МИД России Захаровой после инцидента в школе Ташкента

    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Минэкологии Узбекистана Расул Кушербаев предложил включить официального представителя МИД России Марию Захарову в список иностранных граждан, пребывание которых в Узбекистане считается нежелательным. Поводом для этого стало ее заявление в связи с избиением русскоязычного мальчика учителем в одной из школ республики.

    «Мы никогда не вмешивались во внутренние дела России, в частности, в происходящее в российских школах. Это сугубо внутреннее дело России. Поэтому вмешательство представителя МИД России Марии Захаровой во внутренние дела Узбекистана, связанное с инцидентом в ташкентской школе, – это не просто случайное высказывание», – заявил Кушербаев, его слова приводит Anhor.uz.

    «Настало время включить Захарову в «Список иностранных граждан и лиц без гражданства, которым запрещен въезд в Узбекистан». Этот список следует начать именно с нее», – считает советник главы Минэкологии Узбекистана.

    Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог в Ташкенте избила школьника после того, как он попросил объяснить урок на русском языке. После этого Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по поводу данного инцидента, заявила Захарова. Москва также призвала Ташкент дать правовую оценку случившемуся и принять меры в случае обоснованности

    На заявление Зазхаровой отреагировал вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров – он выразил недовольство вмешательством МИД России в данный инцидент.


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    28 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

    МИД: Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по «Севпотокам»

    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по терактам на газопроводах «Северные потоки», заявив о нарушении международных договоров, сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия базирует свои требования на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии на основании международных конвенций, касающихся терроризма», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что на очереди и другие государства, которые могут быть причастны к терактам.

    Захарова добавила, что подрывы газопроводов «Северные потоки» – это акт международного терроризма, подпадающий под международные договоры, требующие от государств предотвращения таких актов и сотрудничества в расследованиях.

    Спикер МИД отметила, что данные обязательства не выполняются. В частности, Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор, не пыталась расследовать теракт, а Дания и Швеция свернули свои расследования, не обнародовав результаты.

    Захарова также отметила, что Германия, где находятся конечные точки газопроводов, не предоставила позитивных результатов расследования.

    Более того, по словам представителя МИД, ордеры на арест подозреваемых, разосланные Германией, не были исполнены, и как минимум один подозреваемый скрылся в Украине.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    28 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «ненормальной страной», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    «Россия должна понять, что у нее есть границы и уважать соседей. Это единственный путь, чтобы Россия развивалась и стала нормальной страной», – заявила она.

    По ее словам, «Россия – единственная страна, которая все время открывает новые фронты против соседей».

    «Европа не может жить рядом с ненормальной страной, – заявила Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правительству «Грузинской мечты». – Это неприемлемо, если мы хотим мира, благополучия и развития».

    Она сказала, что «борьба Украины оружием при поддержке Европы и США не может завершится поражением».

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    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным

    Spiegel описал выступление Зеленского на встрече с Трампом как позорное и безрезультатное

    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии», а выступление Зеленского назвали «позорным», особенно на фоне заявлений Трампа о хороших отношениях с Путиным, пишут СМИ.

    Обозреватель журнала Spiegel назвала встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке неудачной, подчеркнув отсутствие взаимопонимания между ними, передает ТАСС. В статье говорится: «Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии». Зеленский, по мнению издания, выглядел неловко, когда Трамп упоминал о хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    В статье также подчеркивается, что выступление Зеленского стало одной из самых провальных моментов его поездки в США. Встреча на полях Генассамблеи ООН с лидерами многих стран, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, не привела к значимым результатам. Президент США Джо Байден отказался разрешить нанесение ударов вглубь России американским оружием, а план Зеленского был воспринят в Белом доме с осторожностью.

    Переговоры Зеленского и Трампа продолжались около часа в Trump Tower. В это время политическая ситуация в США также остается напряженной. Выборы президента США назначены на 5 ноября, и Трамп, утвержденный кандидатом от республиканцев, выступает против вице-президента Камалы Харрис, кандидата от демократов. Трамп критиковал демократов за их неспособность разрешить украинский конфликт.

    Сам украинский лидер Владимир Зеленски заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось ничего исторического.

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    28 сентября 2024, 14:47 • Новости дня
    В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с россиянами
    В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с россиянами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Зафрахтованный пакистанской нефтяной компанией вертолет Ми-8 с российскими пилотами разбился в округе Северный Вазиристан, сообщает Geo News.

    По данным издания, в результате крушения вертолета погибли шесть человек, восемь получили ранения, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вертолет принадлежал пакистанской компании Mari Petroleum Limited и выполнял задачи по разведке и добыче нефти.

    Как отметили в компании, причиной крушения стали технические неисправности.

    Ранее в Амурской области ранее произошла катастрофа вертолета Robinson R66, в результате которой погибли пилот и два пассажира.

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    28 сентября 2024, 08:54 • Новости дня
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    В Одесской области зафиксировали удар по санаторию в Сергеевке, где находились наемники, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в Сергеевке произошел удар по санаторию, который использовался как пункт временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками, передает ТАСС.

    «В Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», – заметил он.

    Ранее ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

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    27 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ

    Рябков: Россия отказалась от диалога с США по ДСНВ из-за враждебной политики Вашингтона

    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    Он подчеркнул, что США могут быть открыты к обсуждению, однако Россия не считает возможным начать диалог в текущих условиях. Рябков отметил, что изменения во враждебной политике Вашингтона являются необходимым условием для обсуждения вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

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    28 сентября 2024, 06:54 • Новости дня
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Зеленский сообщил о передаче Вашингтону всех ключевых для Украины запросов

    Зеленский подвел итог поездки в США
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подвел итог поездке в США.

    Зеленский сообщил, что передал американской стороне свой «план победы». «Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое решение», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что «все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается». Зеленский пояснил, что речь идет о вопросах «дальнобойности», «оборонного пакета», а также антироссийских санкциях и действиях в отношении «российских активов».

    Напомним, Зеленский заявил, что до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся. Американские СМИ сообщают, что влияние Зеленского в Вашингтоне снизилось.


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    28 сентября 2024, 11:38 • Новости дня
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар

    Сеновоз: ВСУ начали групповые атаки беспилотников на Энергодар с интервалом в 10-15 минут

    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут для достижения целей.

    Украинские военные начали применять новую тактику ударов дронами по городу Энергодар? сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы городской администрации Эдуарда Сеновоза.

    По его словам, ВСУ атакуют город группами беспилотников, за один раз применяя до пяти дронов. Удары наносятся с интервалом в 10-15 минут, чтобы увеличить эффективность атак.

    Сеновоз отметил, что такая тактика позволяет ВСУ атаковать цели последовательно, используя несколько коптеров за раз. Эти удары создают дополнительные сложности для обороны города и увеличивают риск для мирных жителей. Это создает сложные условия для работы служб, поскольку атаки продолжаются даже во время проведения спасательных операций.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что 25 сентября ВСУ уже проводили подобные атаки, нанося удары по жилым домам в Энергодаре. Беспилотники дважды целились в один из домов в момент работы там оперативных служб. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость усиления мер безопасности для защиты мирного населения.

    Ранее в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ были повреждены подстанции, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города.

    До этогоболее десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

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    28 сентября 2024, 15:18 • Новости дня
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада, что влияет на понимание российской стороной западных подходов к международной ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, речи, произнесенные на высоком уровне, формируют российское понимание подходов, которыми пользуются западные страны в отношениях с Россией, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Россия основывает свое понимание подходов западных визави, партнеров или противников на этих заявлениях. Он добавил, что это полностью отражает занимаемую позицию западных стран.

    Ранее Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    27 сентября 2024, 21:12 • Новости дня
    Психотерапевт рассказал, как распознать паническую атаку

    Психотерапевт Кульгавчук назвал основные симптомы панических атак

    Психотерапевт рассказал, как распознать паническую атаку
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если профильный врач не может поставить диагноз – анализы нормальные, патологий нет, а недомогание налицо, то его причиной может быть паническая атака. О том, как ее распознать, газете ВЗГЛЯД рассказал психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Люди часто недооценивают роль психики в проявлениях болезней и часто до последнего не признают, что нужно обращаться к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту. Изучая себя на многочисленных обследованиях, часто считают, что врач-кардиолог некомпетентен, и ищут все нового и нового специалиста. Некоторые опытные коллеги в начале этого пути рекомендуют консультацию врача-психотерапевта, но даже здесь не все сразу пациенты готовы прислушиваться к этой рекомендации», – говорит Кульгавчук.

    Он подчеркивает, что первым признаком, что ваш врач – это психотерапевт, может быть то, что врачи других специальностей не видят объективных признаков патологии в своей компетенции. То есть анализы пациента в норме, прямых объяснений болей или иных признаков заболеваний нет. По словам собеседника, опытный клиницист на этапе сбора анамнеза может понять причинно-следственные связи и показать эту картину пациенту.

    «Панические атаки появляются в связи с совокупностью факторов, как это часто бывает в медицине. Это могут быть и тревожно-мнительные черты характера, и склонность к перфекционизму, ипохондрии, нарушение режима труда и отдыха, дистресс, фаза выгорания», – рассказывает врач.

    При этом, по его словам, пациент сам зачастую провоцирует их интенсивность: «При первых проявлениях, например, болей в грудной клетке или недостатке кислорода, человек начинает более тщательно «прислушиваться» к симптоматике, тем самым косвенно увеличивает интенсивность восприятия этих симптомов. И это формирует замкнутый круг. Человек, испытав неприятные ощущения, начинает ждать их». В ряде случаев триггером к развернутой панической атаке могут быть разные факторы – большое скопление людей, большие или, наоборот, замкнутые пространства, например, лифт, самолет, метро.

    Отчасти в появлении панических атак играет роль наследственность, предупреждает психотерапевт. По его словам, тревожная мнительность действительно может передаваться из поколения в поколение. Наблюдения показывают, что среди близнецов процентное соотношение весьма высоко – если болеет один, то в 60% случаев заболеет и второй близнец.

    «Чаще паническим атакам подвержены женщины, поскольку от природы они более эмоциональны и впечатлительны. Женщины страдают от этого эмоционального состояния в 2-3 раза чаще, чем мужчины», – делится Кульгавчук. Также он отмечает, что панические атаки чаще встречаются в крупных городах с высоким темпом жизни и у людей с уровнем интеллекта выше среднего. Они чаще всего возникают у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет и у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.

    Симптомы панической атаки

    «Во время панической атаки человек часто ощущает учащение сердцебиения, появляются сложности с дыханием, на лбу может выступить холодный пот, наблюдается тремор рук. Поэтому для борьбы с таким состоянием в первую очередь необходимо постараться восстановить дыхание. Вдох – на четыре счета, выдыхаем на два», – рекомендует врач.

    Во время панической атаки следует пить как можно больше воды, продолжает специалист. Также нужно постараться отвлечься от внутренних переживаний и ощущений: вспомнить что-то, перевести внимание на внешние факторы. Некоторым помогает самомассаж или принятие каких-то положений тела. Важно помнить, что атака, не «разгоняемая» человеком, обычно проходит за 5–15 минут, и иногда нужно просто переждать ее.

    «Но если человек хоть раз испытал паническую атаку, то после успокоения все же стоит системно проработать вопрос с врачом-психотерапевтом. Важно научиться отслеживать мысли, восприятие, отладить сон, повысить адаптивность. Часто бывает необходима и лекарственная поддержка на этом пути. Главное помнить, что панические атаки – проблема известная и решаемая», – заключил Кульгавчук.

    Ранее практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как вести себя с агрессивными квадроберами, а также порассуждала о пользе и вреде новой спортивной субкультуры.

    Коментарии (5)
    28 сентября 2024, 10:32 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске

    ВС России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ на «Южмаше» в Днепропетровской области

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, уничтожив три склада боеприпасов ВСУ с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были уничтожены три склада, где находились боеприпасы для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотников разных модификаций.

    Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие последствия удара. На видео видны взрывы и объемный пожар.

    Ранее сообщалось, что ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области.

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    28 сентября 2024, 04:29 • Новости дня
    Супругов заподозрили в незаконной трансляции российских каналов в Германии

    Немца и украинку заподозрили в незаконной трансляции российских телеканалов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии супружеская пара подозревается в организации показа российских телеканалов через интернет, это грозит им лишением свободы на срок не менее года, сообщила немецкая таможня.

    Подозреваемые – 37-летний гражданин Германии и его 42-летняя жена с украинским паспортом – якобы предоставляли доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, начиная с 2022 года. В частности, в их предложение входили, как сообщается, «Россия 1» и RT, передает РИА «Новости».

    По данным таможни, в случае признания виновными подозреваемым угрожает лишение свободы на срок не менее года за коммерческие преступления по закону о внешней торговле. Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование и 40 тыс. евро наличными. Арестованы активы на 120 тыс. евро, что, как утверждается, соответствует предполагаемому «незаконному» доходу.

    Кроме того, интернет-сайт, через который осуществлялись трансляции, был заблокирован властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз без обращения к суду или национальным регуляторам ввел санкции против российских СМИ, запретив их вещание на территории ЕС. В сентябре Евросоюз продлил персональные санкции против россиян. Под европейскими ограничениями из-за ситуации на Украине находятся более 2,2 тыс. физлиц и организаций.

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