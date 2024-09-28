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Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отправился к МКС
Корабль Crew Dragon с Горбуновым и Хейгом стартовал к МКС из США
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту успешно стартовал к Международной космической станции, несмотря на сокращение экипажа вдвое для обеспечения возвращения экипажа Starliner.
Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС), передает ТАСС. В составе экипажа миссии Crew-9 находится российский космонавт Александр Горбунов. Старт произошел с базы Космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида, в 13.17 по местному времени (20.17 по Москве).
Вместе с Горбуновым на орбиту отправился также американский астронавт Ник Хейг. Изначально в планах было отправить на МКС четырех специалистов, однако экипаж был сокращен вдвое. Это решение было принято для обеспечения возвращения экипажа корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который столкнулся с техническими проблемами во время стыковки с МКС в июне.
Стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией ожидается 29 сентября в 17.30 по времени Восточного побережья США (00.30 мск 30 сентября). Ранее запуск неоднократно переносился из-за необходимости утверждения планов возвращения Starliner и неблагоприятных погодных условий. Напомним, что Starliner успешно приземлился 7 сентября на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.
Ранее сообщалось, что в составе экипажа миссии Crew-9, который изначально планировалось отправить на Международную космическую станцию в августе 2024 года, вошел российский космонавт Александр Горбунов.
В НАСА уточняли, что в сентябре к МКС на корабле Crew Dragon отправятся Горбунов и астронавт США Ник Хейг.
Напомним, 11 сентября корабль «Союз МС-26» успешно стартовал с Байконура к МКС с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом на борту.