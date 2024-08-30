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НАСА анонсировало запуск Crew Dragon к МКС с россиянином Горбуновым и американцем Хейгом
К Международной космической станции на корабле Crew Dragon в сентябре отправятся российский космонавт Александр Горбунов и астронавт США Ник Хейг, сообщили в НАСА.
Горбунов и Хейг вошли в сокращенный состав экипажа, который отправится к станции не ранее 24 сентября, сообщило агентство, передает ТАСС.
Их доставит корабль миссии SpaceX Crew 9.
Отмечается, что астронавты Зена Кардман и Стефани Уилсон, которые должны были войти в экипаж миссии изначально, могут перейти в будущую миссию.