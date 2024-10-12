НАСА назначило приводнение Crew Dragon на 14 октября

Приводнение корабля Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным назначено на 14 октября

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) назначило приводнение корабля Crew Dragon на 14 октября, передает ТАСС. В состав экипажа миссии Crew-8 входит российский космонавт Александр Гребенкин. Ожидается, что отстыковка от Международной космической станции (МКС) произойдет в воскресенье в 7.05 по времени Восточного побережья США (14.05 мск), а приводнение в районе Флориды состоится 14 октября в 15.38 по времени Восточного побережья США (20:38 мск).

Миссия Crew-8 работает на МКС с марта 2024 года. Помимо Александра Гребенкина, в экипаж входят астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Экипаж провел на орбите несколько месяцев, выполняя различные научные и технические задачи.

Роскосмос и НАСА продолжают сотрудничество в рамках перекрестных полетов на МКС. Российские космонавты могут летать на американских кораблях Crew Dragon, в то время как астронавты НАСА совершают полеты на российских кораблях «Союз». В прошлом году Роскосмос сообщил о планах продолжить эти перекрестные полеты до 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил российского космонавта Александра Горбунова и американского астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию. Crew Dragon стартовал к Международной космической станции, несмотря на сокращение экипажа вдвое для обеспечения возвращения экипажа Starliner.

Астронавт НАСА Трейси Дайсон выразила восторг от полета с российскими космонавтами на «Союз МС-25», назвав это привилегией и удовольствием.