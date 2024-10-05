Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.15 комментариев
Астронавт Дайсон назвала привилегией полет с российскими космонавтами
Трейси Дайсон охарактеризовала полет с космонавтами России на «Союзе» как привилегию
Астронавт НАСА Трейси Дайсон выразила восторг от полета с российскими космонавтами на «Союз МС-25», назвав это привилегией и удовольствием.
Астронавт НАСА Трейси Дайсон охарактеризовала полет с российскими космонавтами на борту корабля «Союз МС-25» как привилегию и удовольствие, передает ТАСС.
На пресс-конференции НАСА в Хьюстоне она отметила, что для нее было честью представлять НАСА и работать на Международной космической станции (МКС) в течение последних шести месяцев.
«Было также привилегией и удовольствием не один, а два раза лететь с нашими российскими партнерами на борту исторической ракеты „Союз“ и их корабля», – заявила Дайсон.
Трейси Дайсон отправилась на МКС в марте по программе перекрестных полетов между Россией и США. Она провела на орбитальной станции чуть менее полугода и вернулась на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом в конце сентября.
Роскосмос и НАСА продолжают реализовывать программу перекрестных полетов на Международной космической станции. Согласно этой программе, американские астронавты периодически летают на кораблях «Союз», а российские космонавты – на Crew Dragon, производимых США.
В прошлом году Роскосмос сообщил, что планируется продолжить практику перекрестных полетов до 2025 года включительно.
Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту успешно стартовал к Международной космической станции