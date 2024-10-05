Астронавт Дайсон назвала привилегией полет с российскими космонавтами

Трейси Дайсон охарактеризовала полет с космонавтами России на «Союзе» как привилегию

Tекст: Денис Тельманов

Астронавт НАСА Трейси Дайсон охарактеризовала полет с российскими космонавтами на борту корабля «Союз МС-25» как привилегию и удовольствие, передает ТАСС.

На пресс-конференции НАСА в Хьюстоне она отметила, что для нее было честью представлять НАСА и работать на Международной космической станции (МКС) в течение последних шести месяцев.

«Было также привилегией и удовольствием не один, а два раза лететь с нашими российскими партнерами на борту исторической ракеты „Союз“ и их корабля», – заявила Дайсон.



Трейси Дайсон отправилась на МКС в марте по программе перекрестных полетов между Россией и США. Она провела на орбитальной станции чуть менее полугода и вернулась на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом в конце сентября.

Роскосмос и НАСА продолжают реализовывать программу перекрестных полетов на Международной космической станции. Согласно этой программе, американские астронавты периодически летают на кораблях «Союз», а российские космонавты – на Crew Dragon, производимых США.

В прошлом году Роскосмос сообщил, что планируется продолжить практику перекрестных полетов до 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту успешно стартовал к Международной космической станции