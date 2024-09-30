Crew Dragon с Горбуновым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым успешно прибыл на МКС

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым и американским астронавтом Ником Хейгом пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Стыковка произошла в 17:30 по времени восточного побережья США, что соответствует 00:30 по московскому времени. Полет от стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде до МКС длился около 28 часов.



Первоначально планировалось, что экипаж Crew-9 будет состоять из четырех человек, однако в конечном итоге количество участников миссии было сокращено до двух.

Это решение было принято для обеспечения мест на борту корабля CST-100 Starliner компании Boeing, который вернется на Землю в феврале 2025 года. Напомним, что у CST-100 Starliner были проблемы с маневровыми двигателями при стыковке в июне.

Запуск Crew Dragon был выполнен в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA, заключенного в июле 2022 года. Документ гарантирует наличие как минимум одного российского и одного американского представителя на борту МКС для обслуживания соответствующих сегментов станции в случае проблем с запусками со стороны любой из стран.

Также генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что стороны намерены продолжать сотрудничество в рамках этой программы после 2025 года.

Ранее сообщалось, что Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отправился к МКС.