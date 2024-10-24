Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.0 комментариев
Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
Сотни северокорейских солдат, замаскированных под этнические меньшинства, прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке, чтобы помочь России вернуть контроль над Курской областью, которая частично удерживается Украиной с августа, пишет британская Financial Times.
Сотни северокорейских солдат были зафиксированы на видео на военных базах в дальневосточной части России, передает Financial Times. По оценке британской газеты, эти войска готовятся к участию в конфликте на Украине. Южнокорейская разведка утверждает, что эти военнослужащие входят в состав 12-тысячного контингента, направленного для поддержки России в возвращении Курской области, частично контролируемой украинскими силами с августа.
Контингент, известный как «Штормовой корпус», является первым иностранным армейским подразделением, развернутым в этом конфликте с начала полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году, полагает FT. Газета пишет, что ранее Северная Корея уже поставляла России артиллерийские боеприпасы и другие виды вооружений, однако не приводит подтверждений этой информации (официальные лица России неоднократно опровергали поставку боеприпасов из КНДР). Опрошенные FT эксперты считают, что хотя северокорейские войска вряд ли смогут кардинально изменить ход войны, их присутствие может осложнить ситуацию для Украины.
Согласно данным западной разведки, Россия испытывает трудности с пополнением своих войск из-за больших потерь в Украине. Для привлечения добровольцев предлагаются значительные денежные вознаграждения. Однако, несмотря на эти меры, заявляет Financial Times, Российская армия испытывает дефицит личного состава. Ранее в августе Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской области сообщил о стабильном росте числа контрактников в Российской армии. Минобороны сообщало о наборе военнослужащих по договору, за семь месяцев с начала 2024 года было набрано около 190 тыс. контрактников. То есть примерно по 1 тыс. человек в сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные представители Северной Кореи отвергли обвинения в отправке военных в Россию, назвав их слухами. Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке северокорейских военных в Россию не соответствует действительности. Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон обвинила Южную Корею и Украину в подражании США, назвав их поведение похожим на «невоспитанных собак».
Эксперт газеты ВЗГЛЯД Владимир Скачко отметил, что Владимир Зеленский пытается масштабировать украинский конфликт, заявляя о войне с Россией, Ираном и КНДР, чтобы показать Украину как угнетаемую страну, нуждающуюся в помощи.