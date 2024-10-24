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Умер основатель театра «Колесо» Евгений Князев
Умер народный артист России и основатель театра «Колесо» Евгений Князев
Евгений Князев, народный артист России и один из основателей тольяттинского театра «Колесо», ушел из жизни в возрасте 82 лет, оставив после себя богатое театральное наследие.
Как сообщает РИА «Новости», народный артист России Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет. Он был не только признанным деятелем театра, но и одним из основателей тольяттинского драматического театра «Колесо».
«Сегодня, 23 октября 2024 года, ушел из жизни народный артист России, один из основателей театра «Колесо» Евгений Иванович Князев. Ему было 82 года. Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком», – говорится в сообщении на официальном сайте театра.
Коллеги Князева назвали его смерть невосполнимой утратой для театрального сообщества. В театре «Колесо» более 40 ролей, включая такие знаковые как Сталин в «Я, бедный Coco Джугашвили» и глава клана Капулетти в «Ромео и Джульетте», были созданы благодаря его таланту.
Князев был не только артистом, но и педагогом, воспитывающим новое поколение талантливых актеров. Он оставил неизгладимый след в культурной жизни Тольятти и всей России, его вклад в развитие российского театра невозможно переоценить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ушел из жизни актер и танцовщик Мариинского театра Анатолий Гридин на 95-м году жизни.
Кроме того, умер известный актер Ринат Тазетдинов, лауреат Государственной премии СССР и обладатель «Золотой маски», который оставил более 100 ролей.
На 81-м году жизни скончался актер Александр Крючков, известный по эпизодическим ролям в популярных сериалах.