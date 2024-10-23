Минобороны потребовало через суд 29 млн рублей у разработчика оружия

Минобороны через суд потребовало 29 млн рублей с НИМИ им Бахирева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны требует взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института им. В. В. Бахирева (НИМИ) более 29 млн рублей, сообщает ТАСС. Эта сумма возникла в результате трех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы.

Источник, знакомый с материалами дела, указывает, что часть исков связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений, что не устроило Министерство обороны.

Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В. В. Бахирева, основанный в 1932 году, специализируется на разработке артиллерийских боеприпасов. В его компетенцию входит разработка боеприпасов и взрывателей, стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия, а также проектирование технологических машин и комплексов. Исторически институт занимался разработкой боеприпасов как для наземной, так и для морской и авиационной артиллерии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны подало иск к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на сумму 249 млн рублей, а ранее требовало от ОАК более 10,7 млрд рублей через Арбитражный суд Москвы, также Минобороны потребовало 459 млн рублей с производителя самолета-амфибии Бе-200.