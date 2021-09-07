Стартовал финальный этап проекта «Пензенская область – регион возможностей» Названы способы быстрого лечения кашля Минобороны подало иски к ОАК на 249 млн рублей 7 сентября 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Министерства обороны, требующего взыскать 249 млн рублей с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иски на суммы около 207 млн и около 42 млн рублей поступили в суд 6 сентября, к производству они пока не приняты, основания исковых требований и другие детали в материалах суда на данный момент не указаны, передает РИА «Новости». Напомним, 1 сентября Минобороны предъявило ОАК иск в размере более 10,7 млрд рублей, он уже принят к производству, предварительные слушания назначены на 26 октября.

Украина сообщила о сокращении прокачки Газпромом 6 сентября 2021, 22:22

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Антон Антонов

Хотя цены на газ в Европе бьют рекорды, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные мощности, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на фоне новостей о скором завершении строительства «Северного потока – 2». Макогон сообщил, что Газпром не забронировал «мощности в 15 млн кубометров газа в сутки», несмотря на «максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ». В результате ожидается сокращение транзита газа в ЕС через Украину с 124 до 109 млн кубометров в сутки, передает РИА «Новости». Глава оператора ГТС сообщил, что его компания постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Газпром интереса к увеличению поставок не выразил. По мнению Макогона, российская сторона «грубо намекает», что увеличение поставок возможно только по «Северному потоку – 2». Напомним, компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. Бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. Тем временем цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. В Газпроме заявили, что объективных причин для снижения цен нет. Умер актер Жан-Поль Бельмондо 6 сентября 2021, 17:38

Фото: imago/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвоката. Подробности не приводятся, передает ТАСС. Всемирную известность актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Одним из культовых персонажей Бельмондо стал Жосс Бомон из фильма «Профессионал» (1981). Также он сыграл в лучшем фильме Софи Лорен «Две женщины». Свои собственные лучшие роли он сыграл у режиссеров французской «новой волны»: Жан-Люка Годара («Женщина есть женщина», 1961), Луи Маля («Вор», 1967), Франсуа Трюффо («Сирена с «Миссисипи», 1969), Клода Шаброля («Доктор Пополь», 1972), Алена Рене («Стависки», 1974). После «Человека из Рио» Бельмондо переключился на характерные роли в коммерческих проектах, в основном комедии и боевики. До середины 1980-х годов его типичными персонажами были либо неисправимые авантюристы, либо циничные герои. В начале августа 2001 года Бельмондо перенес инсульт. С тех пор Жан-Поль прекратил работу в театре и кино. В 2008 году 74-летний актер возвращается на съемочную площадку, снявшись в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака». Соловьев отреагировал на осуждение Госдепом задержания экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 13:26

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«На громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил. А что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он отреагировал на осуждение Госдепом США задержания одного из экстремистов в Крыму. «Кто он такой, чтобы говорить о проблемах Украины и Крыма? В США есть много своих проблем, которыми надо заниматься, если они собираются реально бороться с терроризмом», – считает телеведущий Владимир Соловьев. «Пусть американцы сначала ответят на вопрос, что у них произошло в Афганистане и кем они теперь считают «Талибан» (организация запрещена в России)», – добавил он. По словам Соловьева, «если господин Прайс разбирается в оперативной деятельности и у него есть информация, которая может помочь российским правоохранительным органам в деле задержания крымского экстремиста, то он знает, куда ему следует обратиться и передать эти данные». «Но слышать такие заявления более чем странно, учитывая, что в украинских тюрьмах содержится большое количество людей, задержанных за их политические взгляды. Поэтому курирующим Украину американцам имеет смысл обратить на это внимание», – уверен собеседник. Телеведущий также подчеркнул, что «на громкие заявления американских чиновников о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил». Более того, для России этот вопрос тоже давно закрыт, добавил Соловьев. «И у меня есть несколько встречных вопросов к Прайсу. Что происходит с движением Black lives matter? Что творится с нарушением прав человека в Америке? Когда наконец гражданские права афроамериканцев будут уважать? Что происходит с теми афганцами, которые работали на американские власти и оказались брошены на произвол судьбы? Что происходит с американцами, которые находятся в Афганистане и не могут вернуться домой? На эти вопросы американский дипломат не хочет ответить?» – риторически резюмировал собеседник. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан 6 сентября 2021, 22:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Работа россиян в посольстве США была увязана с получением ими американского гражданства или вида на жительство в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она рассказала, что «при приеме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит ее слова РИА «Новости». Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приемы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьезную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова. Захарова указала, что у России и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. Россия отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в свои посольства граждан другой страны, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1». Напомним, Захарова рассказала, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету». Завершена сварка последней трубы «Северного потока – 2» 6 сентября 2021, 15:41

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. «6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток – 2», после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах», – сказано в сообщении компании, передает ТАСС. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. До этого бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. В Нидерландах рассказали подробности об умершем свидетеле по делу МН17 6 сентября 2021, 15:42 Текст: Евгения Шестак

Скончавшийся свидетель по делу о крушении МН17 на востоке Украины в 2014 году был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк. «Упомянутый человек был свидетелем-экспертом, которого требовала допросить защита господина Пулатова, а не обвинение», – цитирует РИА «Новости» ван де Мосдейк. Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что несколько недель назад скончался один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Эксперт объяснил идею Шойгу построить «Кедровый тракт» 6 сентября 2021, 12:04

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Кедровый тракт» станет одной из веток «Шелкового пути», которая пройдет исключительно по территории России и не будет подвержена нестабильности из стран Средней Азии на фоне событий в Афганистане, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу призвал построить «Кедровый тракт» между Европой и Китаем. «Основная идея Шойгу касается создания в России, а именно в Сибири, нескольких крупных городов численностью до миллиона человек. Это крупные образования, но они будут строиться не на голом месте, а на основе названных министром районов», – указал политолог Марат Баширов. «Дело в том, – подчеркивает собеседник, – что министр видит смысл в необходимости глубокой переработки сырья. Можно произвести и продать тонну алюминия, и это принесет определенное количество денег, но из этой же тонны можно сделать самолет, а он стоит в тысячи раз дороже. Эта идея экономически понятна и выгодна». Кроме того, создание «Кедрового тракта», о котором говорил Шойгу, необходимо для развития транспортной доступности по всей территории Сибири. «Также подобный проект резонирует с идеей развития Арктики. В этих заявлениях Шойгу видно, что они с Путиным – одна команда, они говорят об одном и том же», – считает собеседник. Также, по мнению Баширова, «Кедровый тракт» станет одной из веток китайского нового «Шелкового пути», которая пройдет исключительно по территории России. Это позитивно скажется на безопасности транзитного маршрута, который не будет подвержен нестабильности из стран Центральной Азии на фоне событий в Афганистане. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В своем интервью РБК он рассказал о том, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье». В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью». В том же районе можно создать «Алюминиевую долину», полностью ориентированную на производство продукции высоких переделов по переработке алюминия, в Южной Сибири – организовать добычу с более высоким переделом коксующегося угля, у Канска – наладить углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Кроме того, кластер «Лес и строительные материалы» может быть создан у Лесосибирска. Глава Минобороны, комментируя вопросы финансирования, заявил, что обсуждается не единичная трата средств, а запуск программы развития и роста. Необходимо организовать стабильный налоговый режим, инфраструктуру. Кроме того, Шойгу считает, что возможен перенос штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний. Также Шойгу рассказал, какими мерами можно привлечь людей в новые города в Сибири и запустить эффект агломераций. По словам министра, можно создать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, организовать «сибирскую» ипотеку, увеличить размер материнского капитала, а также предпринять другие меры для эффекта агломераций – при этом эффекте за концентрацией на территории новых людей туда же приходит и бизнес для оказания им услуг, что приводит к новому притоку людей и дальнейшему расширению бизнеса. Такая система наблюдается в Москве и других крупнейших городах России. Кроме того, министр обороны заявил о необходимости построить безопасный маршрут между Европой и Китаем – «Кедровый тракт». Отмечая его необходимость, министр указал на недавнюю блокировку Суэцкого канала, деятельность пиратов и ситуацию в Афганистане. Для самой России «Кедровый тракт» важен и как «возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом». Шойгу отметил, что в Сибири «транспорт и логистика» являются «крайне важным вопросом», причем «как для людей, так и для товарных потоков. В частности, для жителей «огромное значение имеет развитие локальной, региональной и малой авиации». Он указал на необходимость «довести пассажирское авиасообщение до такого уровня, чтобы для жителя Кодинска или Богучан, например, было обычным делом слетать по делам в Красноярск и обратно» за день. Министр также призвал развивать железнодорожный транспортный коридор, модернизировать Транссибирскую магистраль, «перевести полностью на электротягу или на сжиженный природный газ, как альтернативу электрификации БАМа, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели». Он указал, что «Сибирь издавна была частью Великого шелкового пути». Пушков объяснил Зеленскому, как добиться встречи с Путиным 6 сентября 2021, 16:05

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече двух лидеров», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи» президентов России и Украины. «Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность ко встрече со своим украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений. «Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», – пояснил Пушков. При этом «украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с нашей точки зрения, обсуждать бессмысленно». «Например, вопрос о принадлежности Крыма, – указал сенатор. – Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой». «Дело не в неких «отговорках России», а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Если подходы к этой встрече принципиально разнятся, то их надо сблизить. Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи еще не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях», – констатировал Пушков. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». В свою очередь в Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Об этом заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». «Однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим», – добавил источник. Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ВСУ рассказали, что станет «победой» Украины над Россией 6 сентября 2021, 21:05

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Вступление Украины в ЕС и НАТО станет победой Киева над Москвой, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный. «За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой. Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», – говорится в сообщении Главнокомандующего ВС Украины в Facebook. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, при этом он считает, что в нынешних условиях этого недостаточно. Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова осуждена к 11 годам колонии 6 сентября 2021, 12:15

Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 УК. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Знак – в колонии усиленного режима, сообщает БелТА. «По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы: Знаку М.А. – на срок десять лет с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой М.А. – на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима», – зачитал резолютивную часть приговора судья. Члены президиума координационного совета белорусской оппозиции, юрист штаба Бабарико Знак и активистка штаба Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и «создание экстремистского формирования либо участие в нем». Оппозиционеры во время следствия находились под стражей. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них, передает РИА «Новости». По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, приговорен к 14 годам колонии усиленного режима за экономические преступления. Япония озвучила условие для особого налогового режима на Курилах 7 сентября 2021, 07:19

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя слова президента России Владимира Путина о создании особого налогового режима на Курильских островах, заявил, что подобный режим не должен нарушать законодательства двух стран. «Президент Путин на Восточном экономическом форуме озвучил идею создания специального режима на островах. Правительство Японии придерживается позиции, что подобный режим и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств», – передает РИА «Новости» слова Мотэги. Глава МИД Японии также отметил, что российский лидер вновь упомянул абсурдность ситуации, когда между двумя странами до сих пор нет мирного договора. «Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора», – добавил японский министр. По его словам, Япония намерена продолжать вести консультации с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. «Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», – передает ТАСС слова министра. Напомним, президент Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы. Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев 6 сентября 2021, 20:08

Фото: AP/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife. Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы. Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах. Умер один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 6 сентября 2021, 14:12

Фото: Виталий Чугин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Несколько недель назад скончался один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом, передает РИА «Новости». «Суд получил некоторые документы от следственного судьи, эти документы будут включены в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии... Что касается свидетеля, известного как G9O81, нас уже информировали о том, что его ухудшающееся здоровье может вызвать трудности для его опроса, а сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», – сказал Стинхейс. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Гоблин провел границу между Санкт-Петербургом и Ленинградом 6 сентября 2021, 17:33

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Санкт-Петербургом можно назвать только то, что в границах Фонтанки и Петропавловской крепости. Все остальное – это Ленинград», - заявил газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков. Ровно 30 лет назад было принято решение вернуть городу Ленинграду его историческое название – Санкт-Петербург. 6 сентября 1991 президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о переименовании города, а в 1992 году это было закреплено в конституционном порядке при определении статуса городов федерального значения. «К переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург я отношусь строго иронически. То есть все это делалось на волне раскрутки ненависти к советской власти, что ничего советского быть не должно, должно быть все условно антисоветское. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, город переименовали в Петроград, чтобы никаких Санкт-Петербургов не было. Почему тогда не в Петроград?» – задается вопросом Пучков. Он подчеркивает, что в 1991 году народные массы были «достаточно ловко обработаны», поэтому «побежали и проголосовали» за смену названия города. Кроме того, собеседник не уверен, что на тот момент не было никаких фальсификаций. «С моей точки зрения, это как-то странно. То есть, мое мнение, Санкт-Петербургом можно назвать только то, что в границах Фонтанки и Петропавловской крепости. Все остальное – это Ленинград, самые мощные страницы истории – Ленинград. Причем безотносительно того, нравится мне товарищ Ленин или не нравится. Так получилось», – заключил Пучков, добавив, что и в 1991 году выступал против переименования города. ДНР и ЛНР решили создать единое экономическое пространство 6 сентября 2021, 20:21

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению о создании единого экономического пространства, говорится в декларации по итогам их встречи. «Донецкая народная республика и Луганская народная республика <...> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях», – приводит выдержку из декларации Донецкое агентство новостей. Отмечается, что «стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства». Также сообщается, что стороны планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве. «В настоящее время завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», – говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР. «Сегодня были приняты важные для жителей Донбасса программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик на 2022–2024 годы... В целях реализации программ социально-экономического развития Донецкой и Луганской народными республиками будут подписаны межгосударственные договоры, которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики республик и улучшения качества жизни наших граждан», – заявили главы ДНР и ЛНР. Ранее глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обнародовали совместное заявление о переводе филиалов ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) под управление нового инвестора.