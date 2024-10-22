В Грузии рассказали о последствиях в случае повтора восьмидневной войны

Экс-глава Генштаба Грузии Николаишвили: Россия заблокировала бы всю Грузию за несколько часов

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Возможные предложения или намеки внешних сил о вовлечении страны в военные действия могли преследовать целью оттянуть на время определенные силы российской армии, но это привело бы к катастрофическим последствиям для Грузии», – считает бывший глава Генштаба Грузии Гурам Николаишвили.

«России понадобилось бы несколько часов, чтобы блокировать всю Грузию – порты, стратегические магистрали, воздух. Были бы использованы подразделения, расположенные на абхазской и южноосетинской территориях, возможно также и части, которые дислоцированы по соседству с Грузией, – продолжил Николаишвили. – Конечно, Запад бы не пришел на помощь Грузии. Мы это видели в 2008 году».

По его словам, Россия запросто могла бы объявить войну Грузии, начни Тбилиси какие-то операции. «Москва могла бы задействовать при необходимости всю мощь – ракетные войска, авиацию, флот», – подчеркнул отставной военачальник.

По словам Николаишвили, «хочется надеяться, что Запад в реальности понимает, что вступление Грузии в военные действия ему невыгодно».

Собеседник напомнил также, что «открыто о том, что Грузия могла бы воевать, говорила Украина, которая хотела помощи». В этой ситуации, считает он, «умно ведет себя президент Азербайджана Ильхам Алиев, который балансирует между различными интересами».

«Алиеву сложно, но у него есть такой партнер, как Турция, и он держит нейтралитет. А у нас такого партнера нет, мы сами должны отстаивать государственные интересы», – отметил экс-глава Генштаба.

По его мнению, «именно поэтому в ходе подготовки к выборам весьма эффективно работает месседж правящей «Грузинской мечты» – «Нет войне, выбирай мир», когда люди видят разрушения на Украине и мирную жизнь на своей родине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать короткую войну с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, в то время как западные страны оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров не нашел оснований не верить заявлениям грузинских политиков о давлении Запада на Тбилиси. По его словам, грузинские политики приводят конкретные диалоги с западными странами, которые якобы подталкивали Грузию к военным действиям против России.