В Британии предложили оставлять пациентов в коридорах больниц

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Times, это решение было основано на рекомендации Национальной службы здравоохранения (NHS) и известно как система «брось и иди». Цель нововведения – сократить время реагирования на вызовы, особенно касающиеся сердечных приступов, передает ТАСС.

По словам замглавы Минздрава Британии Стивена Киннока, система «брось и иди» уже показала хорошие результаты в Лондоне. Именно она помогла снизить время реагирования на такие вызовы до 30 минут, что значительно меньше прежних полутора часов. Однако, по данным издания, сотрудники скорой помощи негативно восприняли это предложение, настаивая на необходимости передачи пациентов непосредственно под присмотр врачей.

Несмотря на разногласия, в NHS уверены, что оставление больных в коридорах, даже без размещения в палатах, является более разумным, чем рисковать здоровьем других пациентов, нуждающихся в срочной помощи. Это нововведение планируется применять, если время ожидания превышает 45 минут, что должно сократить очереди из карет скорой помощи рядом с больницами, особенно в зимний период.