Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО

Министр обороны Франции связал членство Украины в НАТО с новой администрацией США

Tекст: Дарья Григоренко

Лекорню в интервью газете La Tribune Dimanche выразил мнение, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от политики новой администрации США. Он отметил, что встречался с американским министром обороны Ллойдом Остином, который заявил, что республиканцы и демократы США занимают единую позицию в вопросе поддержки Украины. Это, по мнению Лекорню, и определит будущее Украины в Североатлантическом альянсе, передает ТАСС.

Лекорню подчеркнул, что вне зависимости от результатов будущих президентских выборов в США, приоритетными для них останутся вопросы, связанные с Китаем. Он считает, что это обстоятельство изменит сложившуюся систему распределения финансовых затрат на НАТО.

Министр отметил, что европейские страны не должны рассчитывать, что американские налогоплательщики будут продолжать обеспечивать безопасность в Европе, и выразил ожидание от новой Европейской комиссии в вопросе устранения препятствий для европейской оборонной промышленности.

Накануне дипломатический источник в Европе французскому изданию Le Monde сообщил, что американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.