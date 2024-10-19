Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.56 комментариев
Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО
Американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены, сообщил дипломатический источник в Европе французскому изданию Le Monde.
Вашингтон и Берлин ранее блокировали расширение альянса, тогда как Франция и Британия поддерживали такое расширение, заявил собеседник Le Monde, передает РИА «Новости».
Теперь ре США более не имеют возражений по вступлению Украины в Североатлантический альянс.
Другие собеседники указали, что изменение позиции США может оказать влияние на Германию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.
МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.