Стал известен рецепт приготовленного студентами кофе для Путина

Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая

Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая

Tекст: Антон Антонов

«Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.

Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.

Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.

В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.

Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.