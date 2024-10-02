Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.2 комментария
Стал известен рецепт приготовленного студентами кофе для Путина
Эспрессо для Путина приготовили из 16 граммов бразильских зерен
Эспрессо для президента России Владимира Путина был приготовлен по стандартному рецепту из 16 граммов бразильских зерен, сообщили СМИ.
Отмечается, что напиток был сварен по стандартному рецепту, время приготовления составило 30 секунд, что позволило получить 30 миллилитров ароматного кофе, передает РИА «Новости».
В среду Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.
Позже российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в индустриальный парк «Руднево» выпили кофе, приготовленный студентами колледжа в местном кафе, что добавило неформальности встрече.