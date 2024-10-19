Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.10 комментариев
Нигерия осталась без света из-за сбоя в энергосистеме
В Нигерии произошел третий за неделю масштабный сбой в энергосистеме
Масштабный сбой в энергосистеме Нигерии оставил жителей страны без электричества в третий раз за неделю.
В Нигерии произошел очередной сбой в национальной энергосистеме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Daily Post. Это уже третий случай за текущую неделю, оставивший жителей по всей стране без электричества. Несмотря на масштаб проблемы, издание пока не располагает данными о причинах произошедшего сбоя.
По информации газеты, многие штаты остаются в темноте, что вызывает обеспокоенность среди населения и властей. Ранее в этом месяце Нигерия уже сталкивалась с подобными перебоями, что указывает на возможные системные проблемы в энергетической инфраструктуре страны.
Местные власти и представители энергетических компаний пока не дали комментариев по поводу текущего кризиса. Однако, по мнению некоторых экспертов, такие сбои могут быть связаны с недостаточным финансированием сектора и изношенностью оборудования, что требует срочных мер и инвестиций для стабилизации ситуации.
Отметим, что в субботу российское посольство на Кубе призвало граждан России сохранять спокойствие в связи с масштабным отключением электричества по всей стране.
Ранее сообщалось, что террористическая атака на Национальную энергетическую систему Венесуэлы вызвала перебои в электроснабжении на 25% территории, включая столицу.