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Осуждены виновные во взрывах на складе с боеприпасами под Красноярском
Виновные во взрывах на складе в Каменке получили 4-6 лет лишения свободы
Красноярский гарнизонный военный суд приговорил виновных во взрывах на складе в Каменке в 2019 году, к срокам от четырех до шести лет лишения свободы, один из осужденных получил условное наказание.
Трое обвиняемых признаны виновными в нарушении должностных полномочий. Основной обвиняемый, Терентьев, получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Другой обвиняемый, Тяглов, приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в той же колонии. Карплюк, получившая условный срок в четыре года, также признана виновной. Все они были осуждены по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся превышения должностных полномочий.
В результате пожара и взрывов боеприпасов, которые длились в течение августа 2019 года, погиб один человек, а 34 были ранены. Ущерб от происшествия составил более 8 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 августа 2019 года в Ачинске Красноярского края произошел пожар на складе боеприпасов, вследствие чего для ликвидации последствий привлекли тяжелую технику, а при повторных взрывах на военном складе пострадало 17 человек, еще один человек был госпитализирован с травмами.