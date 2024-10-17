Пашинян объяснил эмиграцию из Армении необычными причинами

Премьер Армении назвал сережки и хаш причинами эмиграции из страны

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, правительство недостаточно изучило причины, по которым жители покидают Армению. Пашинян заявил, что, понимая мотивы эмиграции, важно не только поддерживать рождаемость, но и выяснить, почему граждане уезжают, передает «Коммерсант».

В качестве примеров Пашинян привел личные наблюдения из стран Европы, где встречал бывших соотечественников, работающих официантами. Он отметил, что причины эмиграции могут быть неожиданными: «Один эмигрировал из-за своей прически, другой из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый – кебаб», – сказал премьер.

Кроме того, он назвал опасения по поводу службы в армии среди частых причин эмиграции. Пашинян выразил сомнение, что кто-то переедет из спокойной жизни в Брюсселе в село Мовсес, где ситуация нестабильна. Он подчеркнул, что нужно учитывать эти аспекты при разработке демографической стратегии.

Согласно обобщенному годовому показателю пересечения границы Армении, в 2023 году страну покинуло больше граждан республики, чем прибыло. Так, за прошедший год, по данным статистического комитета, из Армении выехало 2,8 млн граждан, а въехало – 1,9 млн.