Увеличилось число пострадавших при взрывах под Ачинском

При повторных взрывах на военном складе пострадало уже 17 человек, еще один человек госпитализирован с травмами в воскресенье, сообщили в пресс-службе минздрава Красноярского края.

«Только что сообщили, что появился 17 пострадавший, он госпитализирован», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Он отметил, что всего было госпитализировано шесть человек, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

«Двое из них (госпитализированных) – военнослужащие, они были направлены в госпиталь, двое направлены в Красноярск и там отпущены на амбулаторное лечение», – сказал представитель минздрава.

Он напомнил, что при первых взрывах погиб один человек и еще 14 пострадали. Общее количество пострадавших при взрывах под Ачинском составило 31 человек.

Ранее сообщалось, что горение на военных складах ликвидировано.

Возгорание на военном складе произошло 5 августа, были эвакуированы 16,5 тыс. человек. В пятницу после удара молнии на складе вновь начали взрываться боеприпасы.

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