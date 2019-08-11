Горение на складе под Ачинском ликвидировано

Возгорание на военных складах под Ачинском в Красноярском крае, возникшее после взрывов боеприпасов, ликвидировано, однако сотрудники МЧС продолжают работы, сообщил глава ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.

«Горение там ликвидировано, просто проводятся работы, убеждаются в полной безопасности», – передает его слова ТАСС.

Возгорание на военном складе произошло 5 августа, были эвакуированы 16,5 тыс. человек. Один человек погиб, 13 пострадали.

В пятницу после удара молнии на складе вновь начали взрываться боеприпасы, пострадали 10 человек.

Для ликвидации последствий пожара на место направили тяжелую технику.

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