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    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    10 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    10 комментариев
    17 октября 2024, 05:21 • Новости дня

    Госдума разработала рекомендации по регулированию цифровых платформ

    В Госдуме предложили двухуровневое регулирование цифровых платформ

    Tекст: Денис Тельманов

    Резолюция Госдумы предлагает общие и отраслевые законы для регулирования цифровых платформ.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что резолюция была подготовлена по результатам круглого стола с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая депутатов, представителей правительства и крупнейших цифровых платформ, передает РИА «Новости».

    Документ планируется направить в администрацию президента, правительство и заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину.

    Согласно рекомендации, необходимо принять меры против искусственного ограничения конкуренции маркетплейсами и уточнить соответствие их действий антимонопольному законодательству. Работу над законопроектом «О платформенной экономике» предлагается продолжать в Госдуме с участием бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав межведомственной группы для координации политики в сфере цифровых экосистем, которую возглавил Максим Орешкин. Группа будет координировать взаимодействие органов власти и организаций, включая Центробанк, для выработки механизмов регулирования цифровых платформ.

    Помимо этого, Минэкономразвития предложило законопроект, освобождающий маркетплейсы от ответственности за нарушения интеллектуальных прав, если те не знали о незаконных действиях продавцов или предприняли меры по их пресечению.

    В то же время эксперты в Общественной палате поддержали закон о деанонимизации и обсудили способы защиты данных, а также необходимость моральной поддержки российских интернет-платформ.

    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    15 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии

    Посол России Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    @ rusembmauritius

    Tекст: Денис Тельманов

    Ирада Зейналова передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.

    Новый посол России на Маврикии, экс-журналистка Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония состоялась в государственной резиденции президента, сообщает официальный телеграм-канал посольства России на Маврикии.

    На церемонии Зейналова подчеркнула давнюю историю отношений между Россией и Маврикием, отметив, что их связывает искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая продолжается уже 56 лет. Она также выразила уверенность в хороших перспективах для развития экономических и гуманитарных связей между странами.

    «Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», – заявила Зейналова на церемонии.

    В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, назначение Ирады Зейналовой новым послом России на Маврикии связано с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой, подчеркнув, что она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом и является журналистом-международником.

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    16 октября 2024, 19:53 • Видео
    «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

    Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    15 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина

    Сенатор Джабаров: Бразилия, как ранее Монголия, проигнорирует призывы Украины об аресте Путина

    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не станут прислушиваться к воплям Владимира Зеленского. Поэтому Бразилия, как и Монголия до этого, проигнорирует призывы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев потребовал от Бразилии арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро.

    «Бразилия – самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны Владимира Зеленского. Отвечать на них особой нужды нет», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом Киев, кажется, даже не собирается учиться на собственных ошибках. Ведь совсем недавно схожие требования звучали и в адрес Монголии. Улан-Батор закономерно также их проигнорировал. Разумные лидеры не собираются корректировать свои международные связи в угоду желаниям Украины», – считает он.

    «Кроме того, никто не намерен всерьез прислушиваться к словам такого политика, как Зеленский. Он превратил свою страну в международное посмешище. Хоть сейчас он формально и находится на посту президента, в реальности этот человек до сих пор остается выходцем из «95 квартала», – полагает собеседник.

    «Его непрофессионализм порождает соответствующую дипломатическую систему. Украинские послы и консулы действуют по принципу «не съем, так надкушу». То есть они заведомо знают, что их требования с арестом Владимира Путина обречены на провал, но не делать России пакостей, пусть даже и мелких, эти люди не могут», – заключил Джабаров.

    Ранее Киев обратился к Бразилии с требованием арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро. Как пишет Reuters, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите российского лидера на это мероприятие.

    Агентство отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от Москвы не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии главы государства в мероприятии пока не принято.

    Также немецкая пресса писала, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с российским лидером в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

    Это не первая попытка Киева принудить страны, ратифицировавшие Римский статут, арестовать Путина. Так, в конце августа Украина требовала от Монголии «выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС)». В Улан-Баторе отмечали, что какие-либо силовые мероприятия в отношении главы России не планируются.

    Газета ВЗГЛЯД писала: визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства.

    Коментарии (6)
    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

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    14 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о партнерстве с КНДР
    Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о партнерстве с КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой.

    Соответствующий документ уже доступен в электронной базе Госдумы. В проекте федерального закона указано: «Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин направил поздравления северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования КНДР и подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей, а ранее сообщалось, что Россия и КНДР обсудили укрепление многосторонних связей и возможное расширение сотрудничества в области экономики и культуры.

    В июне Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    16 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    По делу о подрыве машины в Москве задержан бизнес-партнер пострадавшего

    В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в попытке взорвать автомобиль бизнесмена, что привело к травмам трех человек.

    По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, на юго-западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в попытке покушения на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Злоумышленник был установлен и задержан благодаря слаженной работе следователей и оперативников.

    «В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что задержанному 50 лет, он проживал в Москве.

    Инцидент произошел 15 октября, когда возле дома на юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали три человека. Сообщается, что на капоте машины, возле лобового стекла, была обнаружена самодельная взрывчатка.

    Задержанный вскоре будет доставлен в отдел для выяснения его причастности к данному преступлению. Ожидается, что следователи установят, были ли у него сообщники и как готовилось покушение. Пока официальной информации о мотивах подозреваемого не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.

    Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью.

    Автомобиль был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

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    14 октября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта

    Член ОП Рогов: Для ВС России открывается возможность нового вектора ударов по Гуляйполю

    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Улучшение позиций в Каменском, а также освобождение Левадного и Золотой Нивы открывает для ВС России возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском и освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области.

    «В Каменском российские военные улучшили позиции по переднему краю. Сейчас основные бои идут в северной части населенного пункта. Инициатива в руках наших ребят. С учетом успехов на Времевском выступе это вызывает сдержанный оптимизм», – отметил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Он также рассказал о том, что ВС России взяли штурмом поселок Левадное. Причем произошло это стремительно, указал собеседник. «В рамках одной попытки наступления наши бойцы продвинулись на три километра – это большое расстояние в условиях нынешних боевых действий. Российские военные проявили морально-волевые качества. Плюс противник, похоже, не ожидал такого напора с нашей стороны», – детализировал спикер.

    Кроме того, как напомнил член ОП, ранее также был освобожден населенный пункт Золотая Нива. «В совокупности это дает возможность российской армии наступать на север на Времевском направлении, а также открывает возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока. Ранее наступление шло только с юга и юго-востока», – уточнил Рогов.

    Впрочем, помимо Степногорского направления, где ВС России улучшают позиции в Каменском, а также Времевского направления, где были освобождены два населенных пункта, активные боевые действия происходят на Ореховском направлении, подчеркнул собеседник. Так, в сводках часто звучат населенные пункты Малая Токмачка и Нестерянка.

    Как полагает член ОП, на ситуацию на Запорожском участке фронта влияет несколько факторов. «Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», – считает Рогов.

    Ранее он рассказал о том, что российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта. При этом, по его словам, наступление свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Накануне также сообщалось об освобождении поселка Левадное. Отмечалось, что в боях участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского направления и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Напомним, на минувшей неделе российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье. Кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

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    15 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Кремль: Договор с КНДР включает положения о взаимной обороне и безопасности
    Кремль: Договор с КНДР включает положения о взаимной обороне и безопасности
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности и взаимную оборону в случае внешней угрозы, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР включает положения о взаимной обороне в случае нападения извне.

    Песков отметил, что формулировки договора, касающиеся взаимной обороны, однозначны и не требуют дополнительных уточнений.

    Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что данный договор охватывает различные области.

    Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора между Россией и КНДР.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северная Корея якобы включилась в конфликт на Украине на стороне России.

    Песков уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в спецоперации, назвав их необоснованными.

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    14 октября 2024, 17:42 • Новости дня
    Россиянка оставила новорожденного младенца в туалете аэропорта Антальи

    Генконсульство России в Анталье подтвердило задержание оставившей в туалете младенца россиянки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки, которая оставила новорожденного в туалете аэропорта и попыталась улететь на родину без него, сообщили в диппредставительстве.

    Как указали в диппредставительстве, дипломаты сейчас в контакте с матерью и новорожденным, которые сейчас находятся в местной больнице. Представительство готово предоставить им необходимое консульское содействие, передает ТАСС.

    Как сообщил телеканал NTV, полиция задержала россиянку, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта в Стамбуле. Сотрудники службы безопасности обнаружили младенца после вызова от уборщицы. Ребенку на месте оказали первую помощь, а затем доставили в больницу для дальнейшего обследования. Отмечается, что мать вместе с подругой попыталась быстро пройти паспортный контроль, но они были оперативно задержаны.

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    16 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Квота на временное проживание иностранных граждан в России в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, следует из постановления правительства.

    Квота на временное проживание иностранных граждан в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, что значительно меньше по сравнению с 10 595 разрешениями в 2024 году, передает ТАСС.

    Квоты распределяются по российским регионам на основе их заявок и миграционной ситуации. Наибольшее количество разрешений получат Москва и Московская область, где квота составит 1 тыс. и 350 разрешений соответственно.

    В 2024 году эти цифры были выше – 1,5 тыс. и 750 разрешений. Квота для Санкт-Петербурга уменьшится с 300 до 200 разрешений, а для Татарстана и Башкирии – с 250 до 100 для каждого региона.

    Квота на 2025 год формируется на основе предложений от субъектов России, которые анализируют миграционную и экономическую ситуацию в регионах.

    Также правительство определяет резерв квоты, который в 2025 году составит 1 650 разрешений, что меньше 3 178 резервных разрешений в 2024 году.

    Ранее правительство России ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет для получения разрешения на временное проживание вне квоты или вида на жительство, а также введя норму об аннулировании документов в случае выявления фиктивности брака.

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    15 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не питает иллюзий относительно реакции офиса Зеленского на запрос Москвы о похищенных ВСУ жителях Курской области. Однако есть шанс, что удастся частично прояснить их судьбу, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее Киеву был направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области.

    «Контакт с омбудсменом Дмитрием Лубинцом – фактически единственное, что осталось в части гуманитарных связей между Россией и Украиной. Конечно, никто не говорит о том, что он обладает чрезвычайной эффективностью. Однако даже поддержание какого-либо диалога по этой линии для нас на текущий момент ценно», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД.

    «Нам хорошо известна специфика действий противника в Курской области. Военные ВСУ фактически брали в заложники местное население, насильственно вывозили людей из этого региона в соседние области Украины. Никто не рассчитывает на то, что диалог с Лубинцом позволит мгновенно решить проблему», – рассказывает он.

    «Однако прояснить кое-какую информацию с его помощью вполне реально. В частности, России необходимо узнать, где именно содержатся наши граждане. Шансы, хоть и небольшие, на это имеются. Нельзя забывать и о том, что аппарат уполномоченного по правам человека в России неоднократно демонстрировал уровень профессионализма. В частности, они прикладывают немало усилий в рамках переговоров по вопросам обмена пленными», – напомнил дипломат.

    «Добавлю, что у нас имеются и другие способы получения информации о людях, насильно вывезенных ВСУ. Помогает российское отделение Красного Креста, обрабатываются обращения родственников пострадавших. Все эти данные нами учитываются. Но, может быть, контакты с украинским омбудсменом помогут добавить в сформировавшуюся у нас картину некоторые полезные детали», – заключил Мирошник.

    Ранее украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу был направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей региона. Омбудсмен рассказала, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) во время встречи с его президентом Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    При этом СМИ ранее сообщали, что МККК якобы посещал вывезенных гражданских. «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Ранее она сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли вооруженные силы Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Киеву могло потребоваться мирное население региона.

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    16 октября 2024, 19:31 • Новости дня
    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике

    Молдавская диаспора в России потребовала открыть больше избирательных участков

    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители молдавской диаспоры в России передали посольству Молдавии петицию с требованием увеличить число избирательных участков на предстоящих 20 октября выборах президента республики и референдуме о вступлении республики в Европейский союз.

    По словам представителя диаспоры Николая Погонца, в России проживают более 300 тыс. граждан Молдавии, но Центральная избирательная комиссия республики уменьшила число участков в стране до двух, передает ТАСС.

    «Признать незаконными выборы и референдум 20 октября 2024 года в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части граждан Республики Молдова», – говорится в документе.

    Петицию подписали свыше 2 тыс. человек. К инициативе присоединились молдаване из различных городов России, включая Калугу, Курск, Липецк, Рязань и Сургут. Погонец отметил, что в Италии, где зарегистрировано более 2 тыс. граждан Молдавии, выделено 60 участков, что вызывает недовольство среди молдавских граждан, проживающих в России.

    Молдавские дипломаты приняли петицию, однако не уточнили сроки, в которые власти республики ответят на просьбу диаспоры. Погонец добавил, что некоторые молдаване из Смоленской области готовы поехать голосовать в соседнюю Белоруссию, если число участков в России не будет увеличено.

    Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии уменьшила количество избирательных участков в России с пяти до двух перед президентскими выборами, решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое транслировалось на ее сайте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии ранее решила открыть все пять избирательных участков в России к президентским выборам, которые состоятся 20 октября, несмотря на предложение ограничить их двумя.

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    16 октября 2024, 22:41 • Новости дня
    В Москве лишили гражданства двоих не вставших на воинский учет мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве лишили ранее приобретенного гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Это повлекло для мигрантов изъятие паспортов и уведомление о необходимости покинуть страну.

    Двое мужчин, проживавшие в Москеве, лишены российского гражданства за невыполнение обязанностей по постановке на воинский учет. Гражданство было прекращено, а уклонистам выдали предписания покинуть страну.

    «Мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет... Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

    По ее словам, получившие российское гражданство мужчины не встали на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента натурализации, как предписывает Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

    Волк подчеркнула, что работа по выявлению натурализованных граждан, нарушивших закон о воинской обязанности, продолжается совместно с Военным комиссариатом города Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Домодедово в ходе рейда обнаружили более 280 иностранных граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, а также 25 нелегальных мигрантов.

    МВД напомнило, что натурализованным иностранцам, не вставшим на учет, грозит лишение гражданства, согласно обновленному закону «О воинской обязанности и военной службе».

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    14 октября 2024, 14:38 • Новости дня
    Кремль заявил о притеснениях сторонников России в Молдавии
    Кремль заявил о притеснениях сторонников России в Молдавии
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Молдавии, заявив о значительном количестве жителей, поддерживающих добрые отношения с Россией, сообщил пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в Молдавии ограничивают права сторонников развития отношений с Россией, включая запрет на политические партии. По словам Пескова, сторонникам России в Молдавии отказывают в праве создавать свои политические партии и ограничивают доступ к СМИ, освещающим электоральные процессы. Он подчеркнул, что политикам, которые выступают за сотрудничество с РФ, также не дают возможности открыто выражать свою позицию, передает ТАСС.

    Пресс–секретарь прокомментировал происходящее в Кишиневе как неблагоприятные процессы, которые он и другие представители Кремля наблюдают в настоящее время. Кремль продолжает следить за развитием ситуации и выражает надежду на возможное улучшение отношений между странами.

    В сентябре спикер МИД Мария Захарова заявила, что любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье будут расцениваться как прямое нападение на Россию.

    Ранее сообщалось о подготовке Молдавией шагов против российских миротворцев в Приднестровье.

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