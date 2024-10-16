Минэк определил ответственность маркетплейсов за контрафакт

Минэкономразвития предложило условия освобождения маркетплейсов от ответственности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минэкономразвития разработало законопроект «О платформенной экономике», включающий положения об ответственности маркетплейсов за нарушения интеллектуальных прав продавцами, пишут «Ведомости».

Операторы цифровых платформ могут быть освобождены от ответственности, если соблюдено хотя бы одно из условий ч. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса, касающееся информационного посредничества. Среди этих условий – отсутствие осведомленности о незаконном использовании интеллектуальной собственности и своевременные действия по пресечению нарушений.

Законопроект разрабатывается с учетом предложений профильных ведомств, отраслевых ассоциаций, региональных органов и представителей бизнеса. Как подчеркнули в Министерстве экономики, окончательную версию законопроекта утвердит правительство. Это позволит регулировать ответственность цифровых платформ и защитить их от необоснованных претензий, если они соблюдают условия законопроекта.

По словам представителей министерства, внедрение новых норм поможет создать более справедливую и прозрачную среду для всех участников платформенной экономики, включая владельцев интеллектуальной собственности. Это также важно для поддержания доверия к маркетплейсам со стороны пользователей и партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала введение обязанности для маркетплейсов контролировать соответствие продукции, которая продается на площадках.

В России сейчас обсуждают необходимость усиления контроля за рынком пищевых добавок и спортивного питания, поскольку с 1 сентября введена маркировка БАДов, что уже привело к удвоению числа легализованных производителей.



Между тем мошенники придумали новую схему кражи денег у покупателей на маркетплейсах, что вызвало необходимость в усилении мер безопасности.