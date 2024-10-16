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    Запад атакует российскую «Дружбу» через Чехию
    Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин рассказал, как удалось выжить
    Умер отказавшийся блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины британский генерал
    Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента Зурабишвили
    В Курской области сдались в плен пятеро украинских карателей
    Подконтрольный Киеву Херсон оказался полностью обесточен
    США не нашли подтверждений участия военных КНДР в СВО
    Киргизия отказалась прекратить сотрудничество с Россией
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

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    16 октября 2024, 11:05 • Новости дня

    Минэк определил ответственность маркетплейсов за контрафакт

    Минэкономразвития предложило условия освобождения маркетплейсов от ответственности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минэкономразвития предложило законопроект, который освобождает маркетплейсы от ответственности за нарушения интеллектуальных прав, если они не знали о незаконных действиях продавцов или предприняли меры по их пресечению.

    Минэкономразвития разработало законопроект «О платформенной экономике», включающий положения об ответственности маркетплейсов за нарушения интеллектуальных прав продавцами, пишут «Ведомости».

    Операторы цифровых платформ могут быть освобождены от ответственности, если соблюдено хотя бы одно из условий ч. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса, касающееся информационного посредничества. Среди этих условий – отсутствие осведомленности о незаконном использовании интеллектуальной собственности и своевременные действия по пресечению нарушений.

    Законопроект разрабатывается с учетом предложений профильных ведомств, отраслевых ассоциаций, региональных органов и представителей бизнеса. Как подчеркнули в Министерстве экономики, окончательную версию законопроекта утвердит правительство. Это позволит регулировать ответственность цифровых платформ и защитить их от необоснованных претензий, если они соблюдают условия законопроекта.

    По словам представителей министерства, внедрение новых норм поможет создать более справедливую и прозрачную среду для всех участников платформенной экономики, включая владельцев интеллектуальной собственности. Это также важно для поддержания доверия к маркетплейсам со стороны пользователей и партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала введение обязанности для маркетплейсов контролировать соответствие продукции, которая продается на площадках.

    В России сейчас обсуждают необходимость усиления контроля за рынком пищевых добавок и спортивного питания, поскольку с 1 сентября введена маркировка БАДов, что уже привело к удвоению числа легализованных производителей.

    Между тем мошенники придумали новую схему кражи денег у покупателей на маркетплейсах, что вызвало необходимость в усилении мер безопасности.

    15 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Стало известно о возможном тюремном сроке для выжившего в Охотском море россиянина

    Стало известно о возможном уголовном деле против выжившего в Охотском море Пичугина за нарушение эксплуатации лодки

    Стало известно о возможном тюремном сроке для выжившего в Охотском море россиянина
    @ Кадр из видео

    Выживавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин может получить тюремный срок за нарушение правил эксплуатации лодки.

    Как сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot, Пичугин подозревается в том, что он не подготовил судно должным образом для выхода в открытое море, что стало причиной гибели нескольких человек.

    Прокуратура намерена проверить, были ли на лодке средства связи для информирования о чрезвычайных ситуациях, рация, красная ракета и спасательные жилеты. В результате возбужденного уголовного дела Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы.

    В Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, из которых выжил только Михаил Пичугин. Он находится в стабильном состоянии и был доставлен в Магаданскую больницу. Дальневосточная транспортная прокуратура продемонстрировала лодку, на которой житель Бурятии  Пичугин два месяца дрейфовал в Охотском море.

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    15 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин и глава Росатома обсудили выполнение госкорпорацией гособоронзаказа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Гособоронзаказ Росатома растет, иногда в десятки раз, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Владимир Владимирович, наше главное служение – гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд спецоперации», – приводятся слова Лихачева на сайте Кремля.

    Он добавил, что ядерный оружейный комплекс – это «поставщик суверенных технологий во все передовые заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивные технологии, в материаловедение».

    «Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», – добавил глава Росатома.

    Также Лихачев предложил отпраздновать юбилей атомной промышленности, родившейся в год Великой Победы, в конце лета – начале осени и пригласил Путина присоединиться к мероприятиям.

    «Хорошо, конечно», – ответил глава государства.

    «80 лет. Но будущее хорошее, и за это говорит еще то, что, по-моему, где-то около 30% – это достаточно молодые люди из числа сотрудников атомной отрасли», – добавил Путин.

    Лихачев подтвердил высокую долю молодежи и добавил, что в корпорации работают и ветераны отрасли.

    Глава Росатома также заявил, что в 2024 году объем инвестиций госкорпорации составит рекордные 1,5 трлн рублей.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 19:16 • Новости дня
    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии

    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии на случай аварий

    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии
    @ Андрей Соломонов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом о возможности импорта 600 МВт электроэнергии для покрытия потребностей в аварийных режимах, сообщила член правления «Интер РАО» Александра Панина.

    «Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе «Системного оператора», обратились бы в две энергосистемы – Грузии и Азербайджана – с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», – сказала она, передает ТАСС.

    Пока ответы Азербайджана и Грузии не поступили. Панина подчеркнула, что Россия постарается обходиться без импорта электроэнергии, прибегая к внешним источникам только в случае необходимости.

    В июле на Юге России временно ограничивали потребление электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС.

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    15 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство отказом западных стран участвовать в боевых действиях против России.

    Киевский режим уже не ожидает от союзников подобных действий, заявил Подоляк. «Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта», – отметил он, передает ТАСС.

    При этом советник главы украинского государства выразил надежду на усиление антироссийских санкций.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перспектива принудить Россию к перемирию военным путем выглядит очень отдаленной.

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    15 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии

    Посол России Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    @ rusembmauritius

    Tекст: Денис Тельманов

    Ирада Зейналова передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.

    Новый посол России на Маврикии, экс-журналистка Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония состоялась в государственной резиденции президента, сообщает официальный телеграм-канал посольства России на Маврикии.

    На церемонии Зейналова подчеркнула давнюю историю отношений между Россией и Маврикием, отметив, что их связывает искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая продолжается уже 56 лет. Она также выразила уверенность в хороших перспективах для развития экономических и гуманитарных связей между странами.

    «Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», – заявила Зейналова на церемонии.

    В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, назначение Ирады Зейналовой новым послом России на Маврикии связано с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой, подчеркнув, что она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом и является журналистом-международником.

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    15 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина

    Сенатор Джабаров: Бразилия, как ранее Монголия, проигнорирует призывы Украины об аресте Путина

    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не станут прислушиваться к воплям Владимира Зеленского. Поэтому Бразилия, как и Монголия до этого, проигнорирует призывы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев потребовал от Бразилии арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро.

    «Бразилия – самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны Владимира Зеленского. Отвечать на них особой нужды нет», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом Киев, кажется, даже не собирается учиться на собственных ошибках. Ведь совсем недавно схожие требования звучали и в адрес Монголии. Улан-Батор закономерно также их проигнорировал. Разумные лидеры не собираются корректировать свои международные связи в угоду желаниям Украины», – считает он.

    «Кроме того, никто не намерен всерьез прислушиваться к словам такого политика, как Зеленский. Он превратил свою страну в международное посмешище. Хоть сейчас он формально и находится на посту президента, в реальности этот человек до сих пор остается выходцем из «95 квартала», – полагает собеседник.

    «Его непрофессионализм порождает соответствующую дипломатическую систему. Украинские послы и консулы действуют по принципу «не съем, так надкушу». То есть они заведомо знают, что их требования с арестом Владимира Путина обречены на провал, но не делать России пакостей, пусть даже и мелких, эти люди не могут», – заключил Джабаров.

    Ранее Киев обратился к Бразилии с требованием арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро. Как пишет Reuters, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите российского лидера на это мероприятие.

    Агентство отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от Москвы не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии главы государства в мероприятии пока не принято.

    Также немецкая пресса писала, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с российским лидером в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

    Это не первая попытка Киева принудить страны, ратифицировавшие Римский статут, арестовать Путина. Так, в конце августа Украина требовала от Монголии «выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС)». В Улан-Баторе отмечали, что какие-либо силовые мероприятия в отношении главы России не планируются.

    Газета ВЗГЛЯД писала: визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства.

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    15 октября 2024, 18:40 • Новости дня
    США оштрафовали Lufthansa за дискриминацию евреев

    США оштрафовали Lufthansa на 4 млн долларов за дискриминацию пассажиров-евреев

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство транспорта США наложило штраф на немецкую авиакомпанию Lufthansa за отказ в посадке на рейс евреям из-за их внешнего вида.

    В заявлении ведомства говорится, что инцидент произошел в мае 2022 года на рейсе из Нью-Йорка в Будапешт с пересадкой во Франкфурте-на-Майне, сообщает ТАСС.

    Минтранс США получил более 40 жалоб на то, что 128 пассажиров в традиционной одежде ортодоксальных евреев отказались пропустить на стыковочный рейс до Будапешта. Lufthansa отказала им в посадке из-за поведения нескольких человек, которые не выполнили требования экипажа.

    Ведомство заявило, что это крупнейший штраф за дискриминацию, когда-либо наложенный министерством транспорта США. В расследовании подчеркивается, что большинство пассажиров не были знакомы друг с другом, и авиакомпания отвела всех, одетых в традиционную одежду, в одну группу и отказала им в полете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Lufthansa планировала прекратить свои рейсы из Франкфурта-на-Майне в Пекин из-за проблем с обходом российского воздушного пространства после введения санкций против России.

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    15 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией

    Грузинский премьер Кобахидзе был оскорблен сравнением Грузии с Молдавией

    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Заявления представителей Евросоюза о прогрессе Молдавии и регрессе Грузии являются «оскорбительными», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия опережает Молдавию по всем параметрам – будь это демократия, права человека или экономика. Поэтому когда нас в негативном контексте сравнивают с Молдавией, то это является абсолютно оскорбительным», – сказал Кобахидзе.

    По его словам, «в отличие от Молдавии, у Грузии очень сильные государственные институты». Премьер напомнил, что «в Молдавии одну за другим запрещают политические партии, закрывают СМИ».

    «Реально в Молдавии работают два телеканала – первый и второй, там нет политического плюрализма, нет медиаплюрализма», – сказал политик, комментируя заявление верховного комиссара Евросоюза Жозефа Борреля о том, что Кишинев опережает Тбилиси по реформам и темпам сближения с объединением. «Подобные заявления (Борреля) – это пыль в глаза», – заключил премьер.

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    15 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи

    Министр обороны Косиняк-Камыш заявил о шоке поляков от роскошной жизни молодых украинцев

    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил шок от роскошного образа жизни молодых украинцев в Польше, который вызывает раздражение местных жителей.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia выразил удивление и обеспокоенность по поводу образа жизни молодых украинцев в Польше, передает ТАСС. Политик отметил, что они демонстрируют тягу к роскоши, используя дорогие автомобили и отдыхая в пятизвездочных отелях. Это, по его словам, шокирует польское общество, особенно на фоне того, что поляки оказывают значительную поддержку украинцам в виде здравоохранения, социальных пособий и образования.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, которые также обеспечивают поставки оружия и другие виды помощи Украине. Он поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных пособий украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС. По мнению министра, это может стать способом уменьшения социальной несправедливости и стимулирования молодых мужчин к возвращению на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше не смогли собрать бригаду для Вооруженных сил Украины из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев, что вызывает негативные эмоции в польском обществе, также сообщалось, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, а украинцы составили половину иностранцев, покупающих недвижимость в Польше.

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    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

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    15 октября 2024, 12:17 • Новости дня
    Стали известны подробности подрыва автомобиля на юго-западе Москвы

    Предприниматель после взрыва автомобиля в Москве попал в реанимацию

    Стали известны подробности подрыва автомобиля на юго-западе Москвы
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Автомобиль предпринимателя Виктора Мишачева на юго-западе Москвы был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое, сообщили в правоохранительных органах.

    По данным источника, мощность взрывного устройства составила около 50 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.

    После инцидента бизнесмен был срочно госпитализирован и в настоящий момент находится в реанимации. В пресс-службе ГСУ СК по Москве заявили, что ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи планируют приступить к проведению следственных действий сразу после получения разрешения врачей на общение с потерпевшим.

    Напомним, в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, включая гендиректора компании «Шейкер групп» Виктора Мишачева.

    Следователи рассматривают несколько версий покушения, включая бизнес–деятельность и возможные личные мотивы.

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    15 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Бородина призналась в желании уехать из России

    Телеведущая Бородина призналась в желании уехать из России

    Бородина призналась в желании уехать из России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Телеведущая и блогер Ксения Бородина выразила желание уехать из России в теплые страны на период с октября по апрель из-за холодной погоды, об этом она рассказала в соцсетях.

    Она подчеркнула, что холодная погода, дождь, снег и отсутствие солнца негативно сказываются на ней, сообщает Lenta.ru. «У меня прямо мечта – улетать с октября по апрель в жаркие страны, как же мне холодно», – сказала Бородина.

    Несмотря на желание уехать, Бородина отметила, что пока не может покинуть Москву. Основной причиной она назвала учебу своих детей в школе, а также многочисленные рабочие обязательства, которые удерживают ее в столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве зафиксировали первый снег. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что на этой неделе в Москве ожидается прекращение осадков и возвращение солнечной погоды к выходным.

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    15 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Блогер Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области получили приказ подготовиться к отступлению на свою территорию, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в Курской области, получили приказ готовиться к отступлению на украинскую территорию, сообщил Шарий, передает «Лента.ру».

    Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ на Курском направлении потеряли более 200 человек.

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    15 октября 2024, 12:27 • Новости дня
    Ульяновский пенсионер расстрелял соседей и погиб в перестрелке с полицией

    Tекст: Александра Юдина

    В Ульяновске пенсионер, заподозренный в убийстве, открыл огонь по прибывшим на место полицейским, после чего скончался от ранения, сообщает региональное управление МВД.

    В Telegram-канале ведомства указано, что инцидент произошел на улице Варейкиса. Прибывшие на место сотрудники полиции столкнулись с вооруженным мужчиной в дверном проеме, который произвел несколько выстрелов.

    Полицейский применил табельное оружие, ранив нападавшего. На место вызвали бригаду скорой помощи, но до приезда медиков мужчина скончался, несмотря на оказанную доврачебную помощь.

    По предварительным данным, пенсионер 1958 года рождения посчитал, что соседи шумят, и, вооружившись зарегистрированным карабином «Сайга», застрелил мужчину и женщину, проживавших этажом выше.

    Следственное управление СК по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту убийства и покушения на жизнь сотрудников полиции.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подольске сотрудники ГАИ были вынуждены применить огнестрельное оружие для остановки автомобиля с затонированными стеклами, водитель которого попытался скрыться. Пассажир автомобиля открыл огонь по полицейским.

    Кроме того, в Стерлитамаке полицейские задержали мужчину с применением табельного оружия после его нападения с ножом на правоохранителей, один из которых был ранен.

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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