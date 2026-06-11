Песков пожелал скорейшего выздоровления Набиуллиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, которая сейчас находится на больничном, передает РИА «Новости». Он отказался подробно обсуждать ее здоровье с журналистами.

«Я не думаю, что это правильный формат – обсуждать здоровье. Мы желаем ей (Набиуллиной) скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров и так далее», – сказал Песков.

На прошлой неделе Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум, где в течение последних десяти лет традиционно выступала на макросессии в первый день. За это время она не участвовала в ПМЭФ только в 2020 году, когда форум не проводили из-за пандемии COVID-19. Кроме того, Набиуллина отсутствовала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк сообщил о болезни Эльвиры Набиуллиной и ее уходе на больничный за день до начала Петербургского международного экономического форума.

За день до этого имя главы Центробанка пропало из деловой программы ПМЭФ, а макроэкономическую сессию открывали другие спикеры.

Позже в ЦБ заявили, что Набиуллина из-за болезни не сможет посетить конференцию НАУФОР «Российский фондовый рынок» 9 июня.