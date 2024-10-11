Эксперты поддержали деанонимизацию владельцев каналов

В Общественной палате состоялся круглый стол, посвященный закону о деанонимизации в сети. Эксперты обсудили ключевые опасности анонимного распространения информации и подчеркнули важность создания безопасного информационного пространства. Модератором мероприятия выступил Рифат Сабитов, который заявил, что анонимность в соцсетях выгодна лишь нарушителям закона.

«Потому что кому это выгодно, анонимно распространять ту или иную информацию? Конечно, в первую очередь людям, которые нарушают законодательство Российской Федерации и занимаются распространением деструктивной, вредоносной и подрывающей основы государства информации», –отметил Сабитов.

Заместитель председателя комитета Госдумы Артем Кирьянов отметил, что Россия не ставит целью полное блокирование интернет-ресурсов, а делает ставку на диалог с пользователями и поддержку отечественных платформ. Регулирование должно сопровождаться финансовой, технологической и моральной поддержкой.

«Поддержка должна быть и моральной со стороны общественности, людей, так, чтобы у нас в информационном пространстве было понимание того, что мы делаем и куда идем. Соответственно, мы будем и дальше собирать обратную связь по тем решениям, которые принимает законодатель, по тем действиям, которые осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти – Роскомнадзор. Обратная связь поможет нам развенчать некие мифы, разбить стереотипы, которые существуют. И на самом деле очень важно, всегда об этом говорю, это максимальное обеление нашей информационной среды», – заявил Кирьянов.

Представитель Роскомнадзора Евгений Зайцев рассказал о процедуре подачи данных для владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков. Он подчеркнул, что информация должна включать контактные данные владельца и администраторов страницы. Закон предусматривает ответственность за непредоставление данных, включая запрет на рекламу и крайние меры в виде блокировки.

Заместитель начальника Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, полковник полиции Максим Толкачев подчеркнул уязвимость мессенджеров для киберпреступников, использующих их для анонимных действий. Сотрудник Управления общественно-политической работы Центрального аппарата Следственного комитета Кирилл Комарских сказал, что данный закон позволит минимизировать распространение фейковой информации, а также влияет на личную и общественную безопасность, деанонимизация сократит время поиска правонарушителей.

Эксперты также рассмотрели позитивные аспекты блогерской деятельности, подчеркивая роль блогеров в продвижении информации о регионах и производителях. аместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР, эксперт РОЦИТ Борис Едидин призвал более аккуратно подходить к регулированию, не забывая про позитивные моменты блогерской деятельности. «Блогеры многое делают не только для того, чтобы просто распространять информацию о себе. Они много делают, распространяя информацию о регионах, о производителях, о героях в тех или иных местах, куда, скажем так, центральное телевидение может и не добраться. И я знаю, что большое количество блогеров, по сути дела, открывают новые локации нашей прекрасной страны, открывают новую информацию о производителях, о каких-то народных промыслах, позволяют делиться новыми знаниями и получать новые знания людям, которые оторваны от возможности получать серьезное университетское образование в центрах субъектов», – отметил Елидин.

Евгений Забродин из ОПРФ указал на необходимость регулирования, чтобы избежать хаоса в информационном пространстве. «Если выбирать между свободой и безопасностью, то я – сторонник безопасности, потому что я считаю, что мы не должны быть в информационном плане, как на Диком Западе. Даже на Диком Западе был шериф, даже на Диком Западе были какие-то законы. То есть мы не должны превратиться в первобытное информационное общество. И для этого нам нужны ограничительные меры, и они обязаны быть, и в том числе деанонимизация», – подчеркнул Забродин.

Государственная дума поддержала поправки к закону «Об информации», которые обязывают владельцев популярных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах предоставлять Роскомнадзору свои персональные данные.

Сообщалось, что данные изменения должны повысить уровень контроля за информационной безопасностью в интернете.

