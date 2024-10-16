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Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожив десять единиц бронетехники, включая шесть танков. Производство и ремонт на заводе остановлены.
Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны, удар был произведен пятью ракетами, что привело к поражению пяти промышленных зданий предприятия.
В результате атаки уничтожены десять единиц бронетехники, из которых шесть являются танками. Также стало известно, что производство и ремонт бронетанковой техники на заводе были полностью остановлены. Минобороны России опубликовало кадры, подтверждающие эффективность удара.
Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны.
Западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области, а российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.