Суд в Омске осудил шестерых бангладешцев за нелегальный переход границы

Омский суд приговорил шестерых граждан Бангладеш к 10 месяцам колонии-поселения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шестерых граждан Бангладеш осудил Омский суд за незаконное пересечение границы России в мае текущего года, передает ТАСС.

Суд приговорил их к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Все подсудимые признаны виновными по части три статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Происшествие произошло ночью 22 мая 2024 года. Граждане Бангладеш, среди которых Ислам М., Мондола А., Мондоль М, Раба А., Рахаман М. и Хоссен Х., пересекли государственную границу России в Исилькульском районе Омской области. Это было сделано в составе группы по предварительному сговору.

После пересечения границы они были оперативно задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Омской области.