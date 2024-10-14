Минобороны: ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Подразделения группировки «Север» проводят наступательные действия, в ходе которых были поражены формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.

За последние сутки российские подразделения отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка и Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Армейская авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Кругленькое, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Южный.

Российские войска также атаковали резервы противника в Сумской области, что привело, по данным Министерства обороны, к потерям более 300 украинских боевиков, уничтожению восьми боевых бронированных машин ВСУ, трех артиллерийских орудий и ряда другой техники.

С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным Минобороны России, потеряли более 22,9 тыс. военнослужащих, 157 танков и значительное количество другой военной техники, включая реактивные системы залпового огня и станции радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее российские войска достигли окраины Суджи в Курской области и установили контроль над ключевой трассой.

До этого российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области и сорвали ротации украинских подразделений.

