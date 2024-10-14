Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.12 комментариев
Во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищем
Охота за «Золотой совой» завершилась во Франции спустя 31 год поиска бронзовой статуэтки
Игра с охотой за сокровищем, продлившаяся более 31 года, завершилась во Франции, сообщил Мишель Беккер – один из авторов книги «По следам Золотой совы», в которой содержались загадки для участников игры.
Как сообщает ТАСС, игра под названием «Золотая сова» длилась с момента выхода книги в 1993 году. За это время участники должны были разгадать 11 головоломок из книги, чтобы найти бронзовую статуэтку совы, спрятанную на территории европейской части страны.
Беккер объявил, что статуэтка была обнаружена в ночь со 2 на 3 октября 2024 года. Победителю, нашедшему ее и предъявившему доказательства решения головоломок, полагалась награда в виде настоящей золотой совы, оцененной в 1 млн франков (около 150 тыс. евро) на момент старта игры.
Беккер рассказал, что получил сообщение с паролем, спрятанным вместе с совой. Личность победителя сохранили в тайне. Беккер также сообщил, что к 32-й годовщине (24–25 апреля) со дня написания книги может быть запущена новая игра. «Золотая сова взлетит оттуда же, где была похоронена первая сова», – сказал он.