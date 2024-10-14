  • Новость часаБудапешт заподозрил США и Украину в попытках вмешаться в выборы в Венгрии
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    Как создать спрос на российский интернет в космосе
    Медведев ответил на угрозу польского генерала ударить по Петербургу
    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине
    Захарова назвала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы «испанским стыдом»
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем
    Немецкое ТВ: Байден посетит Германию без встречи в формате «Рамштайн»
    Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд рублей
    РПЦ предупредила об опасностях квадробинга
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    12 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Творческое чувство об СВО должно настояться

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    14 октября 2024, 05:54 • Новости дня

    Во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищем

    Охота за «Золотой совой» завершилась во Франции спустя 31 год поиска бронзовой статуэтки

    Tекст: Антон Антонов

    Игра с охотой за сокровищем, продлившаяся более 31 года, завершилась во Франции, сообщил Мишель Беккер – один из авторов книги «По следам Золотой совы», в которой содержались загадки для участников игры.

    Как сообщает ТАСС, игра под названием «Золотая сова» длилась с момента выхода книги в 1993 году. За это время участники должны были разгадать 11 головоломок из книги, чтобы найти бронзовую статуэтку совы, спрятанную на территории европейской части страны.

    Беккер объявил, что статуэтка была обнаружена в ночь со 2 на 3 октября 2024 года. Победителю, нашедшему ее и предъявившему доказательства решения головоломок, полагалась награда в виде настоящей золотой совы, оцененной в 1 млн франков (около 150 тыс. евро) на момент старта игры.

    Беккер рассказал, что получил сообщение с паролем, спрятанным вместе с совой. Личность победителя сохранили в тайне. Беккер также сообщил, что к 32-й годовщине (24–25 апреля) со дня написания книги может быть запущена новая игра. «Золотая сова взлетит оттуда же, где была похоронена первая сова», – сказал он.


    13 октября 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев ответил на угрозу польского генерала ударить по Петербургу

    Медведев призвал вспомнить про разделы Польши после угрозы ударить по Петербургу

    Медведев ответил на угрозу польского генерала ударить по Петербургу
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозу экс-главы польского Генштаба Раймунда Анджейчака нанести удар по Петербургу, напомнив ему о разделах Польши и возможных последствиях подобных заявлений.

    Медведев в своем Telegram-канале напомнил Анджейчаку о разделе Польши в разные исторические периоды и посоветовал ему не провоцировать Россию. Он отметил, что Варшава в прошлом входила в состав Российской империи и такие угрозы могут иметь серьезные последствия. Медведев назвал Анджейчака «отставным дураком» и посоветовал ему вспомнить историю, и «не будил зверя».

    В пятницу бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какая страна Европы желает стать злейшим врагом России.

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    13 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), нанеся значительные потери противнику, включая уничтожение нескольких единиц техники и сотен военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду механизированных и штурмовых бригад ВСУ, отразив 11 контратак. Потери противника составили до 460 военнослужащих и значительное количество техники.

    На других направлениях также отмечены успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях, уничтожив склад беспилотников и до 40 военнослужащих. Войска «Запада» заняли более выгодные позиции, отразив контратаки и уничтожив до 510 военнослужащих врага, говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение ряду бригад ВСУ и уничтожив до 615 военнослужащих. Группировка «Восток» отразила три контратаки и нанесла противнику потери до 130 военнослужащих.

    В пресс-службе добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение противостоящим силам ВСУ, уничтожив свыше 50 военнослужащих и несколько единиц техники. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре противника в 138 районах, сбив пять реактивных снарядов HIMARS и 36 беспилотников.

    С начала специальной военной операции Минобороны РФ сообщает об уничтожении большого количества техники и живой силы противника, включая 646 самолетов и 18 619 танков и других боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские военные взяли штурмом поселок Левадное, который находится на границе ДНР и Запорожской области, подняв там флаг на северной окраине За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, а ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    13 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине

    Bild: Германия больше не планирует отправлять Украине танки Leopard 2

    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время, сообщили СМИ.

    По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц, пишет «Коммерсант».

    Издание уточняет, что немецкое Минобороны не считает, что Киев в скором времени сможет провести контрнаступление. Именно по этой причине поставки крупной военной техники, согласно документу, были завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Также сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

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    13 октября 2024, 09:20 • Новости дня
    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска

    Украинские войска начали отвод подразделений из Дзержинска в Донецкой области

    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Дзержинске начался частичный отвод украинских подразделений, вызванный сложной обстановкой для ВСУ в этом районе.

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города».

    Источник также отметил, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

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    13 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Ведущая Екатерина Андреева едва не упала в эфире из-за сломанного стула

    Екатерина Андреева удержала равновесие после поломки стула в прямом эфире

    Ведущая Екатерина Андреева едва не упала в эфире из-за сломанного стула
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время эфира программы «Время» на Первом канале у Екатерины Андреевой сломался стул, но ведущая сумела удержать равновесие и продолжить выпуск, несмотря на инцидент.

    Как сообщает Ura.ru, инцидент произошел 12 октября в эфире программы «Время» на Первом канале. Екатерина Андреева, рассказывая о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве, неожиданно оказалась в неловкой ситуации из-за сломанного стула.

    На видеозаписи можно заметить, как в середине репортажа Андреевой раздается звук ломающегося стула. Ведущая начала терять равновесие и падать, однако ей удалось быстро сориентироваться и восстановить исходное положение.

    Инцидент не повлиял на эфир, и Андреева продолжила свой рассказ как ни в чем не бывало. Программа «Время» продолжила выходить в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2022 года бывший редактор на Первом канале Марина Овсянникова выбежала в прямой эфир, держа плакат с протестом против СВО, однако ведущая Екатерина Андреева продолжила вести программу без остановок или заминок.

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    13 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем

    Аналитик Рожин: Взятие Дзержинска позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации

    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот. Таким образом, освобождение города может произойти уже в ближайшее время. Это позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее стало известно о частичном отводе ВСУ из Дзержинска.

    «За последнюю неделю наши войска добились ощутимого прогресса, особенно в южной части Дзержинска (Торецк), где противник был вынужден отводить войска из ряда кварталов из-за угрозы окружения. Также с боями идет продвижение в центральной части населенного пункта. С севера также есть небольшие подвижки», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.  

    По словам аналитика, нельзя говорить о бегстве ВСУ, однако «свои позиции они там удерживать объективно не могут». «Такая ситуация сложилась вследствие утраты противником ряда важнейших опорных пунктов, среди которых колония, расположенная в восточной части города, и комплекс шахты «Центральная», – пояснил он.

    Ситуацию для ВСУ осложняет и географическое расположение города. «Там есть ряд важных терриконов, занятие которых обеспечило нам контроль над местностью. То есть попытки проводить ротацию и подводить подкрепление наталкиваются на систематические удары дронами. Таким образом, пути подвоза боеприпасов и личного состава находятся в крайне уязвимом положении», – детализировал эксперт.

    Спикер считает, что утрата Дзержинска, которая может произойти уже в скором времени, обернется для ВСУ падением «позиций, расположенных рядом». «Кроме того, после освобождения города одним из потенциальных направлений продвижения для ВС России станет Константиновка, где Киев уже какое-то время ведет эвакуацию. То есть мы начнем активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации», – рассуждает аналитик.

    «Также у нас появится дополнительная возможность оказывать давление на агломерацию не только через Дзержинск, но и с юга. Соответственно, противнику будет гораздо сложнее маневрировать. Кроме того, ВСУ придется думать, как одновременно прикрыть Константиновку и оборонять Часов Яр и Северск», – подчеркнул Рожин и добавил, что «потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем, которые вряд ли удастся разрешить в краткосрочной перспективе».

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города». Источник также указал, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики.

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    13 октября 2024, 16:11 • Новости дня
    Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд рублей

    Нерезиденты завершили два этапа обмена, выкупив активы на 10,64 млрд рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нерезиденты выкупили заблокированные ценные бумаги на сумму 10,64 млрд рублей по итогам двух этапов обмена, организованного «Инвестиционной палатой».

    В сообщении «Инвестиционной палаты», которая выступает организатором обмена активами, говорится, что нерезиденты завершили два этапа обмена заблокированными активами, выкупив ценные бумаги на общую сумму 10,64 млрд рублей. В ходе второго этапа физическими лицами-резидентами были предъявлены иностранные ценные бумаги, из которых нерезидентами было выкуплено активов на 2,54 млрд рублей, передает ТАСС.

    Однако не все заявки нерезидентов были выполнены. Часть из них не были оплачены в установленный срок, и организатор торгов был вынужден их отклонить. Первый этап обмена завершился 13 августа 2024 года, по его итогам было выкуплено активов на 8,1 млрд рублей.

    «Инвестпалата» рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг, однако для этого необходимо внесение изменений в процедуру, что связано с инфраструктурными ограничениями Национального расчетного депозитария и требует одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена активами, что позволяет россиянам получать компенсацию в рублях за замороженные иностранные бумаги, несмотря на препятствия со стороны западных регуляторов. Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как устроена схема, по которой россияне смогут вернуть деньги за замороженные Западом активы.

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    13 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области

    Украинские военные вывезли сельхозтехнику из Кореневского района в Курской области на Украину

    ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ вывезли на Украину всю сельскохозяйственную технику с занятых территорий Кореневского района Курской области, оставив район разграбленным, а часть оставленной техники была уничтожена.

    Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области, сообщает ТАСС. По словам главы района Марины Дегтяревой, все занятые украинскими военными территории были разграблены, а техника отправлена на Украину. Дегтярева подчеркнула: «Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена».

    Часть техники, которую украинским военным не удалось вывезти, была уничтожена путем поджога. Это добавляет к разрушениям, которые понес район в результате действий ВСУ.

    Дегтярева также отметила, что ей известны случаи расстрелов мирных жителей при их эвакуации из населенных пунктов. По ее словам, в районе было совершено множество других преступлений украинскими военными. Информация о происшествиях, по ее заявлению, указывает на серьезные нарушения прав человека в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

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    13 октября 2024, 12:35 • Новости дня
    В правящей партии Грузии высмеяли планы Зурабишвили создать альтернативное правительство

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «смешными» планы президента Саломе Зурабишвили до выборов в парламент 26 октября сформировать «техническое правительство», которое должно получить всю полноту власти и назначить через год внеочередное голосование в высший законодательный орган страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нам неинтересны эти планы. Это просто очень смешно, – сказал Каха Каладзе. – Пусть встречаются, пожимают друг другу руки, что-то обсуждают, объявляют себя победителями при их нижайших рейтингах».

    Со своей стороны, исполсек правящей партии, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал планы создать «техническое правительство» «замыслом агентуры». «Их реальные планы – вовлечь Грузию в войну, обрушить нашу экономику», – сказал Мдинарадзе. По его словам, «Грузинская мечта» обещает мирно и достойно ввести Грузию в европейскую семью».

    В правящей партии утверждают о том, что ее рейтинг перед выборами близок к 60 процентов. Оппозиция говорит, что победа будет на ее стороне и не собирается признавать поражение. Зурабишвили объявила, что создаст «штаб» в администрации президента и назовет кандидата в премьер-министры и членов правительства, на что не имеет права по Конституции Грузии.

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    13 октября 2024, 15:32 • Новости дня
    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска

    Пушилин заявил о планах российских войск после освобождения Дзержинска

    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики, об этом он заявил после посещения города, где продолжаются бои.

     Пушилин посетил Дзержинск и отметил, что его полное освобождение станет ключевым моментом в продвижении российских войск на север Донецкой народной республики, передает ТАСС. В ходе визита командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал Пушилину о текущей обстановке в городе, где еще ведутся бои.

    Пушилин сообщил, что обсуждалась ситуация с гражданским населением, остающимся в Дзержинске. Было достигнуто понимание относительно количества необходимых мест в пунктах временного размещения для эвакуации людей.

    Также, как отметил глава ДНР, во время визита состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим. По его словам, беседы с военнослужащими касались как насущных для военных вопросов, так и их мечтаний о мирной жизни после завершения конфликта. Пушилин подчеркнул, что полное освобождение Дзержинска близко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Гродовку в ДНР, а ВСУ оттянули силы к западной окраине Дзержинска и начали отвод войск из этого города.

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    13 октября 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники, сообщило Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, нанеся поражение ряду украинских формирований в различных населенных пунктах, среди которых Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. За сутки были отражены пять контратак противника в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина и Покровского.

    ВСУ понесли значительные потери: убито и ранено до 80 человек, уничтожены три танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, а также несколько других единиц бронетехники. Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям противника и его техники, говорится в сообщении.

    Согласно данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также поразили украинские позиции в Сумской области, продолжая наносить удары по резервам противника. За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено 10 единиц бронетехники, включая два танка Leopard.

    Кроме того, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 22 600 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    В воскресенье российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры, что привело к срыву ротации украинских подразделений.

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    13 октября 2024, 08:03 • Новости дня
    Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы

    Трамп заявил о риске третьей мировой войны из-за политики демократов в США

    Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.

    Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, заявил, что существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие четыре месяца из-за политики, проводимой демократами. Об этом сообщает ТАСС.

    Трамп отметил, что нынешнее руководство страны не в состоянии предотвратить возможный конфликт.

    «Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», – сказал Трамп, выступая на митинге в Калифорнии.

    Трамп также подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине и прекратить хаос на Ближнем Востоке.

    По его мнению, нынешнее руководство недостаточно эффективно справляется с этими вызовами, что может привести к катастрофическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что штаб Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в неспособности справиться с требованиями предвыборной кампании, утверждая, что ее график значительно менее насыщен по сравнению с активностью Трампа.

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    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

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    13 октября 2024, 08:09 • Новости дня
    Российские военные эвакуировали отца Героя России из Угледара

    Российские военнослужащие вывезли из Угледара отца погибшего Героя России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Угледаре российские военные эвакуировали мужчину, чей сын был посмертно награжден званием Героя России за участие в боях за Донецкую Народную Республику.

    Российские военнослужащие провели успешную эвакуацию из Угледара мужчины, чьему сыну было присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ТАСС. Спасенный рассказал, что его сын с 2015 года сражался за Донецкую Народную Республику в составе добровольческого подразделения.

    Его сын погиб год назад в боях недалеко от Авдеевки. Звание Героя России было присвоено ему посмертно. Спасенный мужчина выразил благодарность российским войскам за помощь в эвакуации из зоны активных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие эвакуировали первую группу мирных жителей из Угледара, обеспечив их безопасность и оказав медицинскую помощь. Военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал украинское командование, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    13 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    РПЦ предупредила об опасностях квадробинга

    РПЦ заявила об опасности квадробинга для детей и его связи с ЛГБТ-идеологией

    РПЦ предупредила об опасностях квадробинга
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Квадробинг не считается детской игрой, а воспринимается как опасная субкультура, оказывающая негативное влияние на детей и способствующая принятию антиценностей, утверждают в РПЦ.

    Квадробинг стал предметом беспокойства Русской православной церкви из-за его влияния на детей, пишет РИА «Новости». Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, отметил, что это не просто игра, а субкультура, находящаяся в контексте ЛГБТ-идеологии, признанной в России экстремистской. Лукьянов подчеркнул, что квадробинг представляет собой социальную технологию, готовящую детей к принятию новых гендерных идентичностей.

    По мнению священника, западные ЛГБТ-сообщества стремятся воздействовать на молодежь через подобные субкультуры, как фурри и терианы. Эти субкультуры популяризируют идею поиска звериной сущности в человеке. Квадроберы, отметил Лукьянов, становятся своеобразной «подготовительной группой», где дети начинают принимать альтернативные гендерные идентичности.

    Он также указал на опасность фурри-сообществ, особенно в США и Европе, где они стали «прихожей» к более опасным сообществам. Лукьянов привел пример ареста организатора фурри-вечеринок в Москве, что демонстрирует, насколько опасными могут быть подобные группы.

    Лукьянов обращает внимание на процесс вовлечения, когда детям сначала предлагают положительные активности, но постепенно формируют у них ощущение иной идентичности. В результате дети могут начать чувствовать себя частью ЛГБТ-комьюнити, что ведет к сбоям в процессе формирования их личности.

    Священник считает, что за фазой квадробинга следуют другие шаги, когда взрослые наставники начинают развращать детей. По его словам, это ведет к созданию замкнутой среды, противопоставленной традиционным ценностям и семье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что квадробинг, популярный среди молодежи, связан с нехваткой родительской заботы и внимания к детям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал движение квадроберов, популярное среди детей, заявив о его полной несостоятельности. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение с предложением разработать меры ответственности для родителей, чьи дети участвуют в квадробинге, включая лишение родительских прав.

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