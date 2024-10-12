Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?7 комментариев
МИД Испании показал парк Горького в видео ко Дню нации
МИД Испании опубликовал видео с кадрами парка Горького в честь Дня нации
Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации разместило в соцсетях видео с кадрами у парка Горького в Москве.
Министерство иностранных дел Испании опубликовало видеоролик по случаю Дня испанской нации, который начинается с кадров, снятых рядом с московским парком Горького, передает РИА «Новости». На видео видно, как люди проходят вдоль ограды парка, а на заднем плане возвышаются небоскребы «Москва-Сити».
Комментарии пользователей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание на неожиданное использование кадров из Москвы в официальном видеоролике к испанскому национальному празднику. Многие удивились, почему для такого повода были выбраны именно эти кадры.
День испанской нации, отмечаемый 12 октября, приурочен к годовщине высадки испанской экспедиции Христофора Колумба в 1492 году в Новом Свете. Это событие стало знаковым, поскольку привело к взаимодействию европейских и американских культур, кардинально изменив их мировоззрение и образ жизни.