МИД Испании опубликовал видео с кадрами парка Горького в честь Дня нации

Министерство иностранных дел Испании опубликовало видеоролик по случаю Дня испанской нации, который начинается с кадров, снятых рядом с московским парком Горького, передает РИА «Новости». На видео видно, как люди проходят вдоль ограды парка, а на заднем плане возвышаются небоскребы «Москва-Сити».

Комментарии пользователей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание на неожиданное использование кадров из Москвы в официальном видеоролике к испанскому национальному празднику. Многие удивились, почему для такого повода были выбраны именно эти кадры.

День испанской нации, отмечаемый 12 октября, приурочен к годовщине высадки испанской экспедиции Христофора Колумба в 1492 году в Новом Свете. Это событие стало знаковым, поскольку привело к взаимодействию европейских и американских культур, кардинально изменив их мировоззрение и образ жизни.