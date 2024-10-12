Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе
Царев: Женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II в Одессе, убита в СИЗО
В Одессе женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II, была убита в СИЗО после задержания, сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Царев заявил, что официальная версия правоохранительных органов указывает на смерть женщины от сердечной недостаточности, однако он утверждает, что женщину убили после ареста и перевода в СИЗО, передает «Газета.Ru».
По словам Царева, в отделении полиции женщина сообщила правоохранителям, что не простит украинским властям трагедию в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Ранее в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II, но была задержана полицией.
Кроме того, прохожие в Одессе вызвали полицию из-за пожилого уличного музыканта, исполнявшего песни на русском языке.