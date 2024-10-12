Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
ВС России поразили «Ланцетами» два танка ВСУ в Сумской области
В Сумской области уничтожены два украинских танка с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщило Министерство обороны.
Разведчики группировки «Север» засекли замаскированные стоянки двух танков ВСУ у лесопосадок, пояснило ведомство, передает ТАСС.
Полученные разведданные проанализировали, после чего было решено поразить машины. В результате прямых попаданий боеприпасами «Ланцет» танки были уничтожены, средства объективного контроля подтвердили это.
Ранее российские военные в Курской области уничтожили украинскую самоходную установку «Богдана» калибра с помощью «Ланцета».