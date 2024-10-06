В Курской области уничтожена украинская САУ «Богдана» 155-мм калибра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» была уничтожена в Курской области, передает ТАСС. Это произошло благодаря прямому попаданию барражирующего боеприпаса «Ланцет». Данные об этом поступили от Минобороны России.

Средства воздушной разведки обнаружили САУ «Богдана» в Сумской области, которая находилась в ведении ВСУ. После анализа собранной разведывательной информации было принято решение о нанесении огневого удара по вражеской установке. Как заявили в Минобороны, цель была поражена точным попаданием боеприпаса «Ланцет».

Уничтожение САУ контролировалось средствами воздушной разведки, что позволило обеспечить объективный контроль операции и подтвердить результаты атаки. Российские военные отметили, что поражение установки «Богдана» стало значимым успехом в борьбе против украинской артиллерии на этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» в приграничной зоне Курской области, а также поразили в Харьковской области украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.