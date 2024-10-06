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    Маск выступил на предвыборном митинге Трампа
    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    43 комментария
    6 октября 2024, 15:56 • Новости дня

    В Курской области «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Богдана»

    В Курской области уничтожена украинская САУ «Богдана» 155-мм калибра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области российские военные уничтожили украинскую самоходную установку «Богдана» калибра 155 мм с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» была уничтожена в Курской области, передает ТАСС. Это произошло благодаря прямому попаданию барражирующего боеприпаса «Ланцет». Данные об этом поступили от Минобороны России.

    Средства воздушной разведки обнаружили САУ «Богдана» в Сумской области, которая находилась в ведении ВСУ. После анализа собранной разведывательной информации было принято решение о нанесении огневого удара по вражеской установке. Как заявили в Минобороны, цель была поражена точным попаданием боеприпаса «Ланцет».

    Уничтожение САУ контролировалось средствами воздушной разведки, что позволило обеспечить объективный контроль операции и подтвердить результаты атаки. Российские военные отметили, что поражение установки «Богдана» стало значимым успехом в борьбе против украинской артиллерии на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» в приграничной зоне Курской области, а также поразили в Харьковской области украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

    5 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»

    Военкор Коц: Российский дрон С-70 «Охотник» впервые потерян в зоне спецоперации на Украине

    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые в ходе спецоперации на Украине потерян новейший дрон С-70 «Охотник», он, предположительно, был сбит ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего под Константиновкой, передает Ura.Ru.

    Военкор предположил, что возможной причиной потери дрона мог стать сбой в канале связи, что привело к утрате управления аппаратом. Несмотря на это, он выразил сомнения в том, что украинские силы смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию, так как такие устройства обычно оснащены механизмами самоликвидации.

    Тем не менее, Коц предположил, что Киев может использовать эту ситуацию для создания медийной сенсации, несмотря на низкую вероятность получения полезных данных из обломков беспилотника.

    Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» во второй половине 2024 года.

    До этого на этом заводе состоялась выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

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    6 октября 2024, 03:57 • Новости дня
    Озвучена новая версия смерти комбата сбежавшего из Угледара батальона ВСУ

    В соцсетях заявили об убийстве комбата ВСУ Гриба собственными солдатами при их бегстве из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Комбат 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны вооруженных сил Украины Игорь Гриб не покончил с собой, его убили собственные солдаты, которые бежали из Угледара, сообщают в соцсетях.

    Утверждается, что Гриб хотел помешать бегству солдат ВСУ. Информация, как указывается, получена «непосредственно от военнослужащих, бежавших из города», пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Напомним, по версии украинских журналистов, Гриб покончил жизнь самоубийством.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    6 октября 2024, 09:13 • Новости дня
    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения

    В личных вещах погибших солдат ВСУ в Угледаре обнаружили женские золотые украшения

    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Угледаре в личных вещах погибших солдат Вооруженных сил Украины были найдены женские золотые украшения, что свидетельствует о возможных мародерствах, происходивших в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что в Угледаре в личных вещах погибших солдат ВСУ были найдены женские золотые украшения. Он отметил, что такие находки свидетельствуют о возможном мародерстве со стороны украинских солдат, поскольку драгоценности могли быть изъяты у мирных жителей.

    Шаман подчеркнул, что в случаях, когда в ходе штурмовых действий удается подойти к телам погибших противников, российские военные могут проверить их документы и провести осмотр. Именно в такие моменты и находят женские золота среди их вещей.

    По словам Шамана, с момента захода российских подразделений на территорию города Угледара, он подвергался мародерствам. Это подтверждается не только разграбленными зданиями, но и свидетельствами местных жителей, которые наблюдалидействия солдат ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. ВСУ разграбили и подорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области, после чего 77-летняя Надежда Лисихина с мужем были вынуждены жить в пункте временного пребывания в Железногорске уже второй месяц. Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством, о чем рассказала эвакуированная местная жительница.

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    5 октября 2024, 19:06 • Новости дня
    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо Бурцев подписал контракт с Минобороны на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции на Украине.

    Бурцев рассказал, что подписал контракт 19 сентября после нескольких месяцев раздумий, передает Ura.Ru. Он отметил, что это было сложное решение, и не стал раскрывать свое местоположение.

    Ранее Бурцев опубликовал фотографию в социальной сети «ВКонтакте» в военной форме и с автоматом, что вызвало активное обсуждение среди пользователей.

    Несколько лет назад Роман Бурцев стал известен благодаря своему сходству с Леонардо Ди Каприо. Он участвовал в различных телешоу и заключил рекламные контракты.

    Ранее суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России.

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    6 октября 2024, 11:56 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ

    Российские мотострелки ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных под Курском

    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт».

    Российские военные из мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ликвидировали бойцов ВСУ, которые расстреляли мирных жителей в Курской области, пишет ТАСС.

    По словам «Горизонта», российские военнослужащие стали свидетелями того, как украинские войска открыли огонь по мирным жителям в момент их эвакуации в сторону российских позиций. «Личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», – рассказал «Горизонт».

    Он отметил, что данное событие произошло в результате эскалации боевых действий в перемежающейся зоне, где российские и украинские силы периодически вступают в столкновения. «Горизонт» подчеркнул, что действия ВСУ резко нарушили планы эвакуации мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с расправой над жителями Курской области было обнаружено на камере убитого боевика, в связи с чем Главное военное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ за нападения, включая повешение и атаки дронами, что также связано с покушением на убийство и терроризм.

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    5 октября 2024, 19:18 • Новости дня
    Минобороны показало эвакуацию подбитого танка ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры эвакуации подбитого украинского танка на Авдеевском направлении.

    «Ремонтно-эвакуационная группа группировки войск «Центр» успешно эвакуировала захваченный в бою танк ВСУ на Авдеевском направлении», – сообщило ведомство в Telegram-канале, уточнив, что машина была подорвана на противотанковой мине, а затем ее добили операторы FPV-дронов.

    Напомним, российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

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    6 октября 2024, 01:26 • Новости дня
    Франция назвала причину поддержки Украины

    Французский министр-делегат Аддад объяснил помощь Украине необходимостью поддерживать авторитет Парижа в Европе

    Франция назвала причину поддержки Украины
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция поддерживает Украину не из альтруизма, а для сохранения своего авторитета в Европе, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    «Мы поддерживаем Украину не из альтруизма. Мы защищаем наши национальные интересы и интересы безопасности», – приводит слова Аддада ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

    Аддад утверждает, что поражение Украины в конфликте с Россией может негативно сказаться на стоимости энергоносителей, продовольствия и сельскохозяйственных товаров по всему миру, а также на оборонном авторитете Парижа в Европе.

    Аддад подчеркнул, что именно Франция сыграла ключевую роль в расширении военной поддержки Киева, способствуя поставкам танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО. Он добавил, что Париж активно продвигает идею европейского суверенитета и создания преференций для европейской оборонной промышленности, что, по мнению Франции, позволит защитить всех партнеров.

    По его словам, украинский конфликт касается не только «безопасности» восточноевропейских стран, но и доверия к Франции со стороны ее европейских партнеров. Министр также отметил, что в число этих партнеров входят те, кто наиболее подвержен «российской угрозе», однако он не уточнил, в чем именно заключается данная угроза. Также Аддад не дал прямого ответа на вопрос о поддержке передачи Киеву дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция приняла участие во встрече группы «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление в связи с этим, указав, что Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

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    6 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области

    Российские ВКС уничтожили переправу ВСУ в Гороховатке авиабомбой с УМПК

    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Летчики ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, применив авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.

    Летчики Воздушно-космических сил России точным ударом уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Для нанесения удара использовалась авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщает РИА «Новости».

    В министерстве также уточнили, что в момент атаки транспорт противника был задействован в перевозке личного состава на ротацию. На кадрах, предоставленных Минобороны, зафиксирован мощный взрыв, подтверждающий успешность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ, включая базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницкой области, что привело к значительным потерям противника. Российские военные неоднократно атаковали объекты стратегической важности на территории Украины, что существенно влияет на логистику и снабжение украинских вооруженных сил. В результате атак вооруженные силы Украины испытывают трудности в обеспечении своих подразделений топливом и другими необходимыми ресурсами. Использование высокоточных ракет позволяет российским войскам эффективно поражать ключевые цели на территории Украины, снижая боеспособность противника.

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    5 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Отключение света произошло в Энергодаре

    Аварийное отключение электроэнергии произошло в Энергодаре

    Отключение света произошло в Энергодаре
    @ РИА Новости

    В городе Энергодар, спутнике Запорожской АЭС, произошло аварийное отключение электроэнергии, причины выясняются, сообщили в администрации города.

    В городе Энергодар, который является спутником Запорожской АЭС, произошло аварийное отключение электроэнергии, передает РИА «Новости».

    В городской администрации сообщили, что на данный момент устанавливаются точные причины отключения. Жителей города призвали сохранять спокойствие и следить за обновлениями от местных властей.

    Ранее украинские дроны атаковали город Энергодар, повредив трансформатор на подстанции «Заря», расположенной около Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

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    6 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и объекты ВСУ

    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Российские войска нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника.

    Российские войска нанесли удары по ключевым объектам в Украине, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны РФ, результаты операции включают поражение базы горючего в Одессе и инфраструктуры аэродрома в Староконстантинове, Хмельницкая область. Также были атакованы пункты управления беспилотниками и скопления военной техники ВСУ в 137 районах.

    Группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся ущерб живой силе и технике нескольких украинских бригад в Донецкой народной республике. Было отражено девять контратак ВСУ. По оценке Минобороны РФ, потери противника составили до 460 военнослужащих, а также значительное количество техники и артиллерии, включая гаубицы и пикапы.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение противнику в районах Запорожской области и Донецкой народной республики. Потери украинских сил составили свыше 120 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы производства США и Британии.

    Южная группировка войск также нанесла значительный урон ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики, уничтожив более 530 военнослужащих и значительное количество бронетехники и артиллерии, включая французские и британские гаубицы, а также польские самоходные установки. Было уничтожено четыре склада боеприпасов.

    Группировка «Запад» также активно действовала в Харьковской области и Донецкой народной республике. По данным Минобороны, враг потерял до 400 военнослужащих и значительное количество оборудования. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов. Группировка «Днепр» также успешно нанесла поражение в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. В Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск. ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область.

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    5 октября 2024, 20:39 • Новости дня
    РСЗО «Ураган» уничтожила склад ВСУ на Северском фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ.

    В результате атаки были уничтожены склад боекомплекта и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Операторы БПЛА 3-й армии в ходе проведения разведывательной операции выявили эти важные цели в районе Северского участка. Обнаружив склад с боеприпасами и пункт временной дислокации противника, было принято решение о нанесении удара при помощи РСЗО «Ураган».

    На видео, снятом с беспилотника, зафиксированы моменты ударов, в результате которых были уничтожены несколько автомобилей, а также склад и пункт временной дислокации ВСУ.

    Ранее ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье.

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    5 октября 2024, 19:26 • Новости дня
    El Pais: Запад усилил давление на Зеленского ради переговоров

    El Pais сообщил о начале давления союзников Киева на Зеленского для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Киева начали новый этап давления на Украину и лидера киевского режима Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта, сообщило издание El Pais.

    Издание пишет, что в последнее время партнеры Украины все чаще настаивают на скорейшем прекращении конфликта, что подтверждается снижением поддержки Зеленского во время его визита в США, передает РИА «Новости».

    В статье El Pais также отмечается, что сентябрьские высказывания западных политиков указывают на необходимость организации мирных переговоров и на прекращении конфликта.

    Кроме того, El Pais напоминает, что Запад не поддержал агрессивный «план победы» Зеленского. Также издание упомянуло, что Дональд Трамп регулярно критиковал Зеленского в своих публичных выступлениях, что указывает на изменение настроений в отношении украинского лидера.

    Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», представляющим серьезную опасность для Европы.

    Американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден критически оценил «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, в то время как Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.

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    5 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    БПЛА был сбит в 21.20 мск, передает РИА «Новости».

    В субботу уже сообщалось об уничтожении беспилотников над Белгородской областью.

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    6 октября 2024, 08:40 • Новости дня
    ПВО России уничтожила четыре украинских беспилотника

    Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских БПЛА над тремя областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы ПВО за одну ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской, Курской и Белгородской областями, что предотвратило попытку террористической атаки.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата, сообщает ТАСС. Беспилотники были сбиты над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей. Согласно заявлениям Минобороны РФ, попытка использовать воздушные аппараты для террористической атаки была пресечена.

    В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Курской областью, а по одному – над Воронежской и Белгородской областями. Кроме того, в 06:35 утра еще один БПЛА был сбит над Брянской областью. Министерство подчеркнуло, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей, гарантируя безопасность граждан на данных территориях.

    Подобные атаки с использованием беспилотников со стороны Украины на российскую территорию происходят не впервые, что вынуждает российские силы ПВО усиленно работать для предотвращения возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО России сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью, на следующий день силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в том же районе, а затем украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Брянской области.

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    5 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали пожарную часть в Горловке

    Беспилотники ВСУ совершили атаку на пожарную часть МЧС России в Горловке

    Tекст: Вера Басилая

    В Никитовском районе Горловки в ДНР дроны ВСУ трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части МЧС России, что привело к нападению на территорию объекта, сообщили в МЧС России.

    В Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пожарная часть МЧС России подверглась атаке беспилотников ВСУ. Как сообщили в министерстве, вечером беспилотники кружили над подразделением и трижды сбросили боеприпасы на его территорию, передает ТАСС.

    Ранее в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в Горловке были ранены водитель и восемь пассажиров, также подверглось обстрелу административное здание.

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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