На Камчатке госпитализировали 11 школьников с инфекцией

Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания

Эксперты определили роль России в противодействии культурной экспансии Запада

Tекст: Олег Исайченко

«Согласие и сотрудничество – фундаментальный принцип российского государства-цивилизации. Россия – тысячелетняя держава, она прошла кризисы и вершины, выработав фундаментальные принципы: единство и многообразие народов нашей страны, открытый характер российского общества. Единство власти и общества, светской и духовной власти, единство народов и сословий составляют чрезвычайно сложное многоцветие», – заявил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

По его словам, Россия играет ключевую роль в историческом развитии мира. «Эта роль состоит не только в достижениях российской культуры, науки и технологий, которые являются одной из вершин мирового развития, но и в русском языке, а также в том вкладе, который Россия внесла в создание глобальной системы безопасности и норм международного права», – пояснил аналитик.

Однако в свое время Запад провозгласил себя «цивилизацией в единственном числе», добавляет философ Александр Дугин. «И в этом смысле все, что делает Россия, ислам или Китай – все это воспринимается как некая выходка частных провинциальных областей, которые поднимают восстание против глобальной империи. А на самом деле, Запад – это одна из возможных форм понимания всех базовых представлений», – рассуждает он.

Дугин объясняет: современная западная культура уже давно не является классической западной культурой. А та, в свою очередь, не может считаться эталоном культуры. «С этого и начинается наш сегодняшний цивилизационный поворот к самим себе и строительство многополярного мира. Русская эпистема, которую мы сейчас должны фундаментально внедрить во все гуманитарные дисциплины, должна быть восстановлена в своих правах. Необходимо построить русскоцентричный мир, в котором есть и другие миры, и который не претендует на то, чтобы вытянуться и заместить собой всеобщее», – подчеркивает спикер.

«Сейчас мы боремся с украинским нацизмом и противостоим коллективному Западу. Но главный враг – в нашем сознании, потому что наше образование, наука, политическая система – все построено по принципам западного универсализма. Наша задача в деколонизации русского сознания», – акцентировал Дугин.

При этом именно Россия способна создать альтернативу западным ценностям и сохранить традиционные ценности для всего мира, согласился Душан Пророкович, научный сотрудник белградского Института международной политики и экономики, экс-депутат Национальной ассамблеи Сербии. «В балканских православных странах сильно влияние Запада. Формальные структуры наших государств оккупированы, мы по сути представляем государства с ограниченным суверенитетом», – посетовал он.

«Роль России для Балкан очень важна. Постмодернистский неолиберализм выступает за демонтаж традиционных ценностей и их контекстуализацию совершенно иным способом. Демонтируются государства, религия, семья, даже концепция человека. Только Россия может этому противостоять», – продолжил аналитик.

Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ, напомнил слова «нашего противника» – спецсоветника генсека ООН по вопросам борьбы с бедностью Джеффри Сакса: «Мы положили больную Россию на операционный стол, вскрыли ей грудную клетку, а у нее оказалась другая анатомия».

По словам Багдасаряна, концепт государства-цивилизации предполагает запрет экстраполяции принципов от одной цивилизации к другой. «Из этого вытекает, что наш суверенитет основывается на идентичности и ценностях. Более того, цивилизованный подход – это о константах. Русская история цивилизационно воспроизводима: Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, современная возрождаемая Россия – это все суть России. Россия – это ковчег, мы объединяем всех», – добавил он.

«Когда Россия подняла флаг традиционных ценностей, разные народы, культурные деятели стали сплачиваться вокруг нее. Запрос на контакты с нами очень большой – от Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов. Собственными усилиями эти страны не могут бросить вызов Западу», – уточнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.



«Мы видим, что весь мир в шоке от того, куда так называемый Запад пытается его привести. Для наших гуманитарных наук, философов, ученых и исследователей важно разобраться в том, какой силой и волей мы можем выполнять роль связующего звена между цивилизациями и претендовать на полезный универсализм. Этот универсализм должен быть доминирующим, но не подразумевать подчинение других», – заключил депутат.