Посудомойку кадетского корпуса СК в Москве обвинили в экстремизме

Посудомойку кадетского корпуса СК в Москве обвинили в участии в экстремистской организации

Tекст: Алексей Дегтярев

Житенко не состояла в браке и ранее не была судима, ей предъявлено обвинение в участии в запрещенной экстремистской организации «Артподготовка», передает ТАСС со ссылкой на документы следствия.

Согласно данным «Коммерсанта», Житенко может грозить до 20 лет лишения свободы. В настоящее время она находится в следственном изоляторе, ожидая судебного разбирательства.

Организация «Артподготовка» была признана экстремистской и ее деятельность запрещена в России в 2017 году.

Ранее жителя Москвы Евгения Мищенко приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в украинский «Легион «Свобода России» (ЛСР), признанный в России террористическим объединением.