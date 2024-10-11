В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.10 комментариев
Посудомойку кадетского корпуса СК в Москве обвинили в экстремизме
Посудомойку кадетского корпуса СК в Москве обвинили в участии в экстремистской организации
Работающей в кадетском корпусе СК посудомойкой Александре Житенко предъявили обвинение в участии в экстремистской организации «Артподготовка» (признана экстремистской в РФ), говорится в материалах дела.
Житенко не состояла в браке и ранее не была судима, ей предъявлено обвинение в участии в запрещенной экстремистской организации «Артподготовка», передает ТАСС со ссылкой на документы следствия.
Согласно данным «Коммерсанта», Житенко может грозить до 20 лет лишения свободы. В настоящее время она находится в следственном изоляторе, ожидая судебного разбирательства.
Организация «Артподготовка» была признана экстремистской и ее деятельность запрещена в России в 2017 году.
Ранее жителя Москвы Евгения Мищенко приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в украинский «Легион «Свобода России» (ЛСР), признанный в России террористическим объединением.