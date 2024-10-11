На Эвересте нашли останки пропавшего сто лет назад британского альпиниста

На Эвересте нашли останки пропавшего в 1924 году британского альпиниста Ирвина

Tекст: Алексей Дегтярев

Проводится исследование ДНК останков в сотрудничестве с родственниками Ирвина для окончательного подтверждения их принадлежности, передает ТАСС со ссылкой на National Geographic. Отмечается, что на одном из фрагментов был носок с красной этикеткой и вышитым именем «А. К. Ирвин».

Ирвин вместе с напарником Джорджем Мэллори пропал в 1924 году, когда они пытались первыми достичь вершины Эвереста. Если исследователям удастся доказать, что альпинисты достигли вершины, история восхождений на Эверест будет переписана. В настоящее время первым зарегистрированным восхождением считается поход Эдмунда Хилари и шерпы Тенцинга Норгеи в 1953 году. Тело Мэллори было найдено в 1999 году.

В октябре группа российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале, когда они сорвались с высоты. Валерий Шамало, единственный выживший альпинист, предлагал группе отказаться от ночного восхождения, чтобы избежать трагедии.