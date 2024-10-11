В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.9 комментариев
На Эвересте нашли останки пропавшего сто лет назад британского альпиниста
На Эвересте нашли останки пропавшего в 1924 году британского альпиниста Ирвина
На склонах горы Эверест обнаружены фрагменты останков, принадлежавших британскому альпинисту Эндрю Ирвину, пропавшему там в 1924 году, сообщил журнал National Geographic.
Проводится исследование ДНК останков в сотрудничестве с родственниками Ирвина для окончательного подтверждения их принадлежности, передает ТАСС со ссылкой на National Geographic. Отмечается, что на одном из фрагментов был носок с красной этикеткой и вышитым именем «А. К. Ирвин».
Ирвин вместе с напарником Джорджем Мэллори пропал в 1924 году, когда они пытались первыми достичь вершины Эвереста. Если исследователям удастся доказать, что альпинисты достигли вершины, история восхождений на Эверест будет переписана. В настоящее время первым зарегистрированным восхождением считается поход Эдмунда Хилари и шерпы Тенцинга Норгеи в 1953 году. Тело Мэллори было найдено в 1999 году.
В октябре группа российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале, когда они сорвались с высоты. Валерий Шамало, единственный выживший альпинист, предлагал группе отказаться от ночного восхождения, чтобы избежать трагедии.