Туск обвинил Дуду в безответственной блокировке назначения послов в ключевые страны

Дональд Туск обвинил Анджея Дуду в безответственной блокировке назначения послов в ключевые страны

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер отметил, что блокировка утверждения послов в стратегически важных странах, таких как США, Израиль, Украина и НАТО, является крайне безответственной, передает РИА «Новости».

Конфликт между Министерством иностранных дел Польши и президентом продолжается с марта, когда глава МИД Радослав Сикорский решил завершить миссию более 50 послов и отозвать кандидатуры, представленные предыдущим правительством. Президент Дуда отказался утверждать новые кандидатуры, что вызвало критику со стороны Туска.

Анджей Дуда в ответ обвинил Туска в манипуляциях, заявив, что Польша имеет послов в США и Украине, поскольку они не были отозваны. Дуда подчеркнул, что только он имеет право отозвать послов, и он этого не делал. По его мнению, проблема заключается в том, что Туск и МИД вынудили послов покинуть свои посты, мешая выполнению их обязанностей.

Сикорский также подчеркнул, что представления о назначении послов были внесены в соответствии с законом, который определяет роль президента в этом процессе. Конфликт углубляется на фоне новой политической конфигурации в стране после поражения партии «Право и справедливость» на парламентских выборах.

Ранее Дуда и Сикорский поспорили по поводу кандидатуры посла республики в США.