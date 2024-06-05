Президент и глава МИД Польши поспорили из-за кандидатуры посла в США

Tекст: Дарья Григоренко

Сикорский ранее выразил желание назначить послом в США Богдана Клиха, который в свое время занимал должность министра национальной обороны Польши. В свою очередь Дуда в эфире телеканала Respublika заявил, что его претензии к Клиху состоят в том, что он возглавлял Минобороны страны в момент авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, передает РИА «Новости».

«Парня, который тогда был министром национальной обороны и отвечал за польскую армию, они хотят отправить в Соединенные Штаты. Я никогда не соглашусь на это, пока я еще президент в течение этих четырнадцати месяцев, я никогда не подпишу это назначение посла», – добавил он.

Сикорский также подчеркнул, что правительство «Права и справедливости» (PiS), активистом которой был погибший Качиньский и является сам Дуда, не имело претензий к Клиху из-за смоленской авиакатастрофы. Глава МИД пообещал, что Клих отправится не в Вашингтон, а под арест, если PiS предоставят какие-либо доказательства его причастности к гибели президента Качиньского.

Ранее официальный представитель генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак заявил, что экспертизы не подтвердили взрыв на борту самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского.

Напомним, самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент Лех Качиньский, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.