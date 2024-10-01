Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов

Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.