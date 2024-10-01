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Минобороны Украины признало неспособность пилотов F-16 доминировать в воздухе
Минобороны Украины признало недостаточную подготовку пилотов F-16 для воздушного преимущества
Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о недостаточной подготовке пилотов F-16, что не позволяет добиться даже временного преимущества в воздухе, требуемого в боевых условиях.
По его словам, украинские пилоты, обучающиеся на истребителях F-16, не могут получить даже временное преимущество в воздушном пространстве, сообщает ТАСС. Гаврилюк признал, что текущий уровень подготовки пилотов F-16 не позволяет добиваться необходимого для боевых действий превосходства.
Он отметил, что для достижения достойного уровня необходимо более комплексное обучение. «Просто научиться управлять самолетом – это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», – заявил он в эфире украинского телемарафона.
По словам Гаврилюка, для полноценного использования истребителей нужно не только уметь управлять самолетом, но и иметь обширное тактическое обучение и опыт, который позволял бы добиваться стратегического преимущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с современными малозаметными целями, включая истребители F-16, которые были переданы Киеву. В частности, F-16, пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов, попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил и были поражены.