Минобороны Украины признало недостаточную подготовку пилотов F-16 для воздушного преимущества

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские пилоты, обучающиеся на истребителях F-16, не могут получить даже временное преимущество в воздушном пространстве, сообщает ТАСС. Гаврилюк признал, что текущий уровень подготовки пилотов F-16 не позволяет добиваться необходимого для боевых действий превосходства.

Он отметил, что для достижения достойного уровня необходимо более комплексное обучение. «Просто научиться управлять самолетом – это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», – заявил он в эфире украинского телемарафона.

По словам Гаврилюка, для полноценного использования истребителей нужно не только уметь управлять самолетом, но и иметь обширное тактическое обучение и опыт, который позволял бы добиваться стратегического преимущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с современными малозаметными целями, включая истребители F-16, которые были переданы Киеву. В частности, F-16, пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов, попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил и были поражены.