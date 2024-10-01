У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Ростех: Российскому «Панцирю» не составит труда сбить истребитель F-16
Ростех заявил о способности комплекса «Панцирь-С» сбивать истребители F-16 без труда
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с современными малозаметными целями, включая истребители F-16, которые были переданы Киеву, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
По его словам, ЗРПК зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С» легко могут уничтожать истребители F-16, полученные Киевом, передает ТАСС. Оздоев добавил, что «Панцирь» успешно справляется с целями с низкой радиолокационной заметностью, такими как западные крылатые ракеты Storm Shadow и высокоточные снаряды реактивных систем залпового огня.
В пресс-службе госкорпорации уточнили, что «Панцирь-С» является одним из наиболее эффективных комплексов в своем классе и производится с опережением графика. Ростех также продолжает разработку новых версий этих машин, что позволит еще больше повысить их эффективность.
Кроме того, «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» уже поставили заказчику партию «Панцирь-С» в рамках государственного оборонного заказа на 2024 год. Все машины, произведенные тульским Конструкторским бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова, прошли необходимые испытания и приняты представителями военной приемки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» успешно поразил ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ в приграничном районе Курской области. Также новый носитель крылатых ракет «Калибр-НК», малый ракетный корабль «Амур», будет защищен от беспилотников и малых катеров с помощью корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». В свою очередь, серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow.