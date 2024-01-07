Власти Грузии заявили о провале оппозиционного нарратива о их «пророссийских позициях»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Оппозиция разгромлена. Она не может выйти за рамки обвинений властей в якобы «пророссийской позиции» или темы здоровья (осужденного на шесть лет бывшего президента Михаила Саакашвили). В этой связи, раз оппозиция в политическом плане не может предложить ничего нового к осенним парламентским выборам, раз она загнана в угол, высок риск, что сделает выбор в пользу радикализации», – сказал он.

По его словам, от оппозиции следует ожидать «радикализма и экстремизма».

Шалва Папуашвили считает, что оппозиция может целенаправленно пойти на «разрушение государственных институтов».

В свою очередь, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что на выборах-2024 правящая партия возьмет «до 60 процентов голосов».

«У оппозиции нет никаких шансов», – сказал он.