Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?0 комментариев
Власти Грузии заявили о провале оппозиционного нарратива о их «пророссийских позициях»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили предупредил о подготовке оппозицией радикальных сценариев в связи с провалом ее нарративов, в том числе обвинений руководства страны в «пророссийской позиции».
«Оппозиция разгромлена. Она не может выйти за рамки обвинений властей в якобы «пророссийской позиции» или темы здоровья (осужденного на шесть лет бывшего президента Михаила Саакашвили). В этой связи, раз оппозиция в политическом плане не может предложить ничего нового к осенним парламентским выборам, раз она загнана в угол, высок риск, что сделает выбор в пользу радикализации», – сказал он.
По его словам, от оппозиции следует ожидать «радикализма и экстремизма».
Шалва Папуашвили считает, что оппозиция может целенаправленно пойти на «разрушение государственных институтов».
В свою очередь, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что на выборах-2024 правящая партия возьмет «до 60 процентов голосов».
«У оппозиции нет никаких шансов», – сказал он.